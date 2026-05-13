داليا الحزاوي: التعليم الياباني خطوة إيجابية بشرط تهيئة البيئة المناسبة.. فيديو

كشفت داليا الحزاوي، الخبير التربوي ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، عن أهمية الاستفادة من التجربة اليابانية في التعليم المصري، مؤكدة أن الاتجاه نحو تطوير المناهج خطوة إيجابية إذا تم تطبيقها بشكل مدروس يراعي الواقع التعليمي في مصر.

وقالت “الحزاوي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن النظام التعليمي الياباني يُعد من أقوى النظم التعليمية عالميًا، لأنه لا يركز فقط على التحصيل الدراسي، بل يهتم ببناء شخصية الطالب من الناحية الأخلاقية والسلوكية، إلى جانب تنمية مهارات التفكير وحل المشكلات واتخاذ القرار، وغرس قيم الانضباط والاحترام والنظافة وتعزيز ثقة الطالب بنفسه.

وأضافت أن الدولة المصرية تسعى للاستفادة من هذا النموذج لترسيخ هذه القيم داخل المنظومة التعليمية، إلا أن نجاح التجربة يتطلب توفير بيئة مناسبة للتطبيق، وعلى رأسها تدريب وتأهيل المعلمين بشكل كافي، مؤكدة أن غياب الكوادر المؤهلة قد يجعل التطوير شكليًا دون تحقيق النتائج المرجوة.

وأشارت إلى أن التحول من التعليم التلقيني إلى التعليم التفاعلي يمثل خطوة مهمة نحو تنمية مهارات الابتكار والتفكير لدى الطلاب وربط الدراسة بالحياة العملية، إلا أن هناك تحديات على أرض الواقع يجب التعامل معها، مثل الحاجة إلى معامل حديثة، وتقليل كثافة الفصول، وتوفير بيئة داعمة للأنشطة الرياضية والفنية.