8 آلاف نسمة يستفيدون من مشروع محطة رفع أبو جريدة بدمياط

استكمل الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط ،جولته الافتتاحية لمشروعات العيد القومي بافتتاح محطة رفع أبو جريدة الرئيسية، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ والمهندس مجدي عطا الله رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.

واطلع محافظ دمياط على المشروع الذى يأتى ضمن برنامج تحسين خدمات الصرف الصحي فى المناطق الريفية الممول من البنك الدولى والبنك الآسيوي.

مكونات المحطة

واطلع على مكونات المحطة واستمع إلى شرح تفصيلي حول إمكانياتها الفنية، حيث تضم المحطة 2 طلمبة غاطسة بطاقة 55 لترًا/ثانية، وفقاً لعدد من المواصفات بهدف تحسين كفاءة خدمات الصرف الصحي بالمناطق المستهدفة وضمان استدامة التشغيل.

٨ الاف مستفيد من المشروع

وأوضح الدكتور حسام الدين فوزي أن المشروع يخدم منطقتي أبو جريدة والطحان، ويشمل تنفيذ شبكة انحدار بإجمالي أطوال بلغت 19.9 كم، منها 11 كم بمنطقة أبو جريدة و8.9 كم بمنطقة الطحان، بالإضافة إلى خطوط طرد بطول 4.1 كم، ليستفيد من المشروع نحو 8 آلاف نسمة ، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في دفع العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية .