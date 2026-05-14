شبانة: سيد عبد الحفيظ وعد عاشور بالتجديد بمقابل مالي كبير شرط التتويج بالبطولات

أكد الإعلامي محمد شبانة أن سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد جلسة مع إمام عاشور، تم خلالها الاتفاق على الخطوط العريضة لتعديل عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "سيد عبدالحفيظ أكد لإمام عاشور أن الأهلي يعمل حاليًا على إعداد عقود جديدة للاعبين الذين سيتم تجديد عقودهم، موضحًا له أنه سيحصل على مقابل مالي يفوق عقود أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه".

وأضاف: "عبدالحفيظ شرح للاعب النظام الجديد للعقود، والذي يعتمد على تقسيم قيمة العقد إلى نسب، بحيث يحصل اللاعب على نصف راتبه بشكل شهري منتظم، بينما يرتبط النصف الآخر بالبطولات والإنجازات، ويتم توزيعه وفقًا لكل بطولة على حدة".

وتابع: "سيد عبدالحفيظ وعد إمام عاشور بأن عقده سيصبح الأعلى داخل الأهلي حال تحقيق الفريق للبطولات واستمراره كأحد أكثر اللاعبين مساهمة في الانتصارات، وهو ما لاقى قبولًا من اللاعب".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "عبدالحفيظ طلب من إمام التركيز والاستمتاع بالمشاركة في كأس العالم، وأكد له أن الأهلي لن يمانع في رحيله حال وصول عرض مناسب مستقبلًا، لتنتهي الجلسة باتفاق كامل بين الطرفين، وأعتبروا إمام عاشور جدد عقده بشكل نهائي مع الأهلي".