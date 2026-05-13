الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بعد غيابه عن الساحة الفنية.. عبد الله مشرف يكشف تطورات حالته الصحية: لا أتواصل مع أحد |خاص

عبدالله مشرف
طمأن الفنان عبد الله مشرف جمهوره على حالته الصحية، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة خلال الفترة الحالية بعد فترة من الغياب عن الساحة الفنية.


وقال عبد الله مشرف في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”: «أنا صحتى الحمد لله كويسة، مشيرًا إلى أنه يعيش بعيدًا عن الأضواء خلال الفترة الحالية، ولا يتواصل مع أحد من زملائه داخل الوسط الفني».

عبدالله مشرف: أنا معتزلتش الفن ومش بيتعرض عليا حاجة 

وفى وقت سابق، كشف الفنان عبدالله مشرف ، حقيقة عودته إلى الفن مجددًا بعد فترة غياب عن الساحة الفنية، مؤكدًا أنه لم يعتزل الفن.

وقال عبد الله مشرف، في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إنه لم يعتزل الفن مطلقًا، وسيظل في مهنة التمثيل دائمًا.

وأضاف عبد الله مشرف أن السبب وراء عدم تواجده في الأعمال الفنية هو عدم عرض أي أعمال عليه، مؤكدًا استعداده التام للمشاركة في أعمال مميزة كعادته، معلقًا: «أنا معتزلتش، بس مفيش أي أعمال بتتعرض عليّا».

أحدث أعمال عبد الله مشرف

وكان آخر أعمال الفنان عبد الله مشرف مشاركته في فيلم «عالماشي».

وفيلم عالماشي بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

والفنان عبد الله مشرف فنان مصري، من مواليد عام 1942، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1968. التحق فور تخرجه بمسرح الطليعة، كما عمل مع الفنان محمد صبحي في فرقته المسرحية، وقدم معه العديد من المسرحيات، منها: «وجهة نظر»، «تخاريف»، و«لعبة الست».

كما عمل في الدراما التلفزيونية، لكنه اشتهر بين الجمهور بشخصية «عبد الله» في مسلسل «يوميات ونيس» بجميع أجزائه.

أما في السينما، فقد قدم العديد من الأدوار البارزة، ومن أفلامه: «كتيبة الإعدام»، «البيضة والحجر»، «الهروب»، و«الحاسة السابعة»، وتألق وأبدع في جميع أعماله.

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

