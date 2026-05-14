قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 أيام نارية.. موجة طقس حارة تضرب البلاد خلال الساعات القادمة
وزير بريطاني يزور غرب البلقان وتركيا استعدادًا لقمة «الناتو»
رئيس الوزراء: هناك توجه استراتيجي للدولة لبناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي
عبد اللطيف: تفعيل شبكة أكاديميات سيسكو بالمحافظات بإشراف التطوير التكنولوجي
41 درجة مئوية.. رفع حالة الطوارئ بسبب الموجة الحارة في الوادي الجديد
سحب مجموعة تشغيلات من أشهر أدوية علاج القيء والغثيان
البيت الأبيض: «ترامب» و«شي» اتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا
ساحات المسجد النبوي تستعد بمنظومة هندسية متكاملة لتلطيف الأجواء وخدمة الحجاح
النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" الاستثمار الأفضل في العقار أم الذهب..فيديو
توافق أمريكي صيني على عدم إمتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً
مدبولي: الرخص الدولية خطوة محورية لتمكين الشباب ودمجهم في سوق العمل العالمي
مدبولي : توجه استراتيجي للدولة لبناء جيل ينافس في سوق العمل العالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأورمان وسوهاج الجامعي يقدمان العلاج المجاني لـ96 مريضًا بالقرى

القوافل الطبية في سوهاج
القوافل الطبية في سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في مشهد يعكس استمرار جهود دعم الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة سوهاج، نظمت جمعية الأورمان بالتعاون مع مستشفى سوهاج الجامعي قافلة طبية علاجية موسعة استهدفت عددًا من القرى الأكثر احتياجًا.

وذلك ضمن خطة متواصلة لتقديم الرعاية الصحية المجانية للمواطنين غير القادرين.

وشملت القافلة توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات العلاجية لـ96 مريضًا من الأسر الأولى بالرعاية بقرى العمرة التابعة لمركز سوهاج، وسفلاق بمركز ساقلتة، والأحايوة بمركز أخميم، ونجع خليفة بمركز المراغة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج.

تعاون مثمر

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الطبي يمثل ركيزة أساسية في دعم المنظومة الصحية والوصول بالخدمات الطبية إلى القرى والمناطق النائية.

واشار إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة الحياة وتوفير الرعاية الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن القافلة قدمت خدمات طبية متخصصة في عدة مجالات شملت الباطنة والرمد والعظام والأنف والأذن والجلدية والقلب، إلى جانب إجراء التحاليل والأشعة والفحوصات الطبية بالمجان داخل المستشفى الجامعي.

وأضاف أن الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية جرى تحويلها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد مواعيد لإجراء العمليات تحت إشراف نخبة من أساتذة الطب بجامعة سوهاج، مؤكدًا أن الجمعية تواصل تنفيذ خطتها لدعم الفئات غير القادرة وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار إلى أن جهود الجمعية داخل محافظة سوهاج لا تقتصر فقط على القوافل الطبية، بل تمتد إلى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية متعددة، من بينها دعم الأرامل والأسر البسيطة بالمشروعات الصغيرة، والمساهمة في علاج مرضى القلب والعيون، فضلًا عن توزيع المساعدات الموسمية مثل شنط رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظة سوهاج مستشفى سوهاج الجامعي قوافل طبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

نجل عبد الرحمن أبو زهرة ووالده

نُفذت في جنازته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف لصدى البلد وصية والده

السلع التموينية

لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

حالة الطقس

البسوا قطن واشربوا مياه.. الأرصاد تُحذر المواطنين من أجواء شديدة الحرارة

ترشيحاتنا

الإفتاء: زيارة مقامات آل بيت النبوة والصحابة والشهداء فى الأراضي المقدسة من أقرب القربات

الإفتاء: زيارة مقامات آل بيت النبوة والصحابة والشهداء فى الأراضي المقدسة من أقرب القربات

أمر يسن فعله قبل الإحرام

أمر يسن فعله قبل الإحرام.. تعرف عليه

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف لـ"المواطنين": نحن على أعتاب خير أيام الدنيا ويجب إشاعة الأنوار والسكينة

بالصور

إزالة 18 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد