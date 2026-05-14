الأورمان وسوهاج الجامعي يقدمان العلاج المجاني لـ96 مريضًا بالقرى

في مشهد يعكس استمرار جهود دعم الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة سوهاج، نظمت جمعية الأورمان بالتعاون مع مستشفى سوهاج الجامعي قافلة طبية علاجية موسعة استهدفت عددًا من القرى الأكثر احتياجًا.

وذلك ضمن خطة متواصلة لتقديم الرعاية الصحية المجانية للمواطنين غير القادرين.

وشملت القافلة توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات العلاجية لـ96 مريضًا من الأسر الأولى بالرعاية بقرى العمرة التابعة لمركز سوهاج، وسفلاق بمركز ساقلتة، والأحايوة بمركز أخميم، ونجع خليفة بمركز المراغة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج.

تعاون مثمر

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الطبي يمثل ركيزة أساسية في دعم المنظومة الصحية والوصول بالخدمات الطبية إلى القرى والمناطق النائية.

واشار إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة الحياة وتوفير الرعاية الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن القافلة قدمت خدمات طبية متخصصة في عدة مجالات شملت الباطنة والرمد والعظام والأنف والأذن والجلدية والقلب، إلى جانب إجراء التحاليل والأشعة والفحوصات الطبية بالمجان داخل المستشفى الجامعي.

وأضاف أن الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية جرى تحويلها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد مواعيد لإجراء العمليات تحت إشراف نخبة من أساتذة الطب بجامعة سوهاج، مؤكدًا أن الجمعية تواصل تنفيذ خطتها لدعم الفئات غير القادرة وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار إلى أن جهود الجمعية داخل محافظة سوهاج لا تقتصر فقط على القوافل الطبية، بل تمتد إلى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية متعددة، من بينها دعم الأرامل والأسر البسيطة بالمشروعات الصغيرة، والمساهمة في علاج مرضى القلب والعيون، فضلًا عن توزيع المساعدات الموسمية مثل شنط رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة.