نائبة وزيرة التضامن تتفقد مزرعة الجمعية الشرعية بالداخلة الوادي الجديد

قامت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بزيارة لمزرعة الجمعية الشرعية بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حيث رافقها راندة فارس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج «مودة»، و إنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذ محمد منير مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد.

والمزرعة تعد وقفاً خيرياً مستداماً لدعم الأسر الأولى بالرعاية، كفالة الأيتام، وتمويل المشاريع التنموية والطبية للجمعية الشرعية وتقام المزرعة على مساحة 3000 فدان لزراعة أصناف عالية الجودة تقع المزرعة في مدينة موط طريق المطار .

وتفقدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي المزرعة، حيث استمعت إلى شرح وافي بتفاصيل المشروع وأهدافه، حيث تفقدت مبنى الاستراحة وغرفة الطعام وغرفة الفرز والتغليف وتُعد المزرعة نموذجا مميزا في إنتاج التمور على مساحة 3 آلاف فدان بالاعتماد على نظم ري حديثة والزراعات التحميلية.

وأعربت صاروفيم عن تقديرها لجهود المجتمع المدني في مصر ودوره في أعمال التنمية، والتمكين الاقتصادي، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، وأن المشروع يعد مشروعا متكاملا من الإنتاج إلى التعبئة والتغليف والتصدير، ويحمل مردودا اجتماعيا مهما فى دعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال عائد المزرعة.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي -صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ومحافظة الوادي الجديد والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ، لتخصيص 5000 فدان بمحافظة الوادي الجديد لإقامة مشروع زراعة النخيل ليكون مشروعا مستداما،ويُخصص العائد لدعم وتمويل تكافل وكرامة، بما يسهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة في تمويلها، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية الشرعية فى إطار تقديم الاستشارات الفنية والمتابعة لتنفيذ المشروع.