زيجات وأزمات وقصص حب.. من هنّ النساء في حياة أحمد الفيشاوي بعد ارتباطه الجديد؟

أثار الفنان أحمد الفيشاوي حالة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن ارتباطه رسميًا بفتاة تُدعى “كاميلا فيونا”، بعيدة عن الوسط الفني.

وشارك الفيشاوي متابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورة ظهر فيها برفقة خطيبته أثناء ممارسة الغطس، حيث أمسك بيدها وعلّق على الفيديو برسالة رومانسية قائلًا: “أخيرًا لقيت أميرتي الصغيرة حورية البحر… بحبك يا كاميلا”.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الخبر، وانهالت التعليقات التي حملت التهاني والدعوات لهما بالسعادة، فيما تساءل البعض عن جنسية الفتاة بعد ظهورها معه في الفيديو.

من هنّ النساء في حياة أحمد الفيشاوي؟

ويُعد هذا الارتباط أحدث المحطات العاطفية في حياة أحمد الفيشاوي، الذي سبق له خوض أكثر من تجربة زواج أثارت اهتمام الجمهور والإعلام على مدار السنوات الماضية.

وكانت أبرز علاقاته مع هند الحناوي، التي ارتبط بها في بداية الألفينات، وأنجب منها ابنته “لينا”، قبل أن تشهد العلاقة أزمة قضائية استمرت لفترة طويلة بشأن إثبات نسب الطفلة.

كما تزوج لاحقًا من وسام عاطف، إلا أن الزواج لم يستمر سوى فترة قصيرة، قبل أن ينفصلا وسط تداول أنباء عن خلافات بينهما.

وخلال إحدى زياراته إلى ألمانيا، تعرّف الفيشاوي على دنيس ولمان، وتزوجها لفترة محدودة، قبل أن ينتهي الزواج سريعًا، ليؤكد لاحقًا في تصريحات إعلامية انقطاع التواصل بينهما بشكل كامل بعد الانفصال.

وفي عام 2012، أعلن زواجه من الإعلامية اللبنانية رولا الدبس، وهي العلاقة التي استمرت لعامين تقريبًا قبل إعلان الانفصال دون الكشف عن تفاصيل الأسباب.

أما آخر زيجاته قبل إعلان ارتباطه الجديد، فكانت من ندى الكامل، حيث استمر زواجهما نحو أربع سنوات، وظهرا خلالها معًا في العديد من المناسبات الفنية، قبل إعلان الانفصال رسميًا، مع تأكيد الطرفين أن الخلافات الزوجية كانت السبب وراء انتهاء العلاقة