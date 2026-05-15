حسام حسن يكشف كواليس أمم أفريقيا 2006: تمنيت المشاركة ولو لدقيقة

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن تفاصيل وكواليس مشاركته مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006، التي استضافتها مصر ونجح المنتخب الوطني في التتويج بلقبها وسط حضور جماهيري كبير وأداء تاريخي.

وأكد حسام حسن، خلال ظهوره في برنامج “ملعب أون”، أنه رغم جلوسه على مقاعد البدلاء في أغلب مباريات البطولة، إلا أنه تعامل مع الأمر بروح القائد داخل المنتخب، مشددًا على أن مصلحة الفريق كانت دائمًا أهم من أي اعتبارات شخصية.

وقال العميد إنه كان يتمنى المشاركة ولو لدقيقة واحدة خلال مباريات البطولة، خاصة أنه كان يشعر بأنه في حالة بدنية وفنية جيدة للغاية، لكنه في الوقت نفسه كان يدعم الجهاز الفني بقيادة حسن شحاتة وزملاءه اللاعبين بكل قوة من داخل وخارج الملعب.

وأضاف أن وجوده داخل قائمة المنتخب في تلك البطولة كان أمرًا مهمًا بالنسبة له، موضحًا أنه لعب دورًا كبيرًا كقائد للفريق في تحفيز اللاعبين ونقل خبراته للأجيال الأصغر داخل المعسكر، إلى جانب مساهمته الفنية عندما شارك، حيث سجل هدفًا مهمًا خلال مشوار التتويج بالبطولة.

وأشار حسام حسن إلى أن الجلوس احتياطيًا كان من أصعب اللحظات في مسيرته الكروية، لكنه تقبل الأمر بروح احترافية كاملة، لأن الهدف الأكبر كان تتويج المنتخب المصري باللقب وإسعاد الجماهير المصرية.

كما تحدث المدير الفني لمنتخب مصر عن طموحات الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن المنتخب يسعى للظهور بشكل قوي في كأس العالم المقبلة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وأوضح أن المنتخب سيعمل بكل قوة خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة تكاتف الجميع من أجل تحقيق إنجاز جديد يليق بالكرة المصرية، مؤكدًا أن اللاعبين الحاليين يمتلكون الطموح والإصرار لتحقيق شيء استثنائي وإسعاد الجماهير المصرية.