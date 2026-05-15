تكنولوجيا وسيارات

كرواتيا تطلق أول خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة في أوروبا

كريم عاطف

شهدت كرواتيا ‏انطلاق أول خدمة لسيارات الأجرة ذاتية القيادة في أوروبا، في خطوة تمثل تحول جديد في مستقبل وسائل النقل الذكية داخل القارة، وذلك عبر شركة كرواتية متخصصة في خدمات التنقل الحديثة.

وأعلنت الشركة بدء تشغيل 11 سيارة أجرة كهربائية ذاتية القيادة في شوارع العاصمة زغرب منذ أبريل الماضي، مع توفير الخدمة عبر تطبيق إلكتروني يتيح للمستخدمين حجز الرحلات وفتح أبواب السيارة مباشرة باستخدام الهاتف المحمول.

وتعتمد الخدمة حاليا على سيارة صينية متعددة الاستخدامات من إنتاج شركة BAIC ، رغم أن هذا الطراز لم يطرح رسميا للبيع داخل الأسواق الأوروبية حتى الان.

وأكدت الشركة أن المرحلة الحالية تعد بداية لخطة أوسع تهدف إلى تشغيل سيارات مخصصة بالكامل لخدمات النقل الذاتي، حيث تعمل على تطوير مركبات صغيرة تتسع لشخصين ومصممة خصيصا للعمل دون سائق.

ويحظى المشروع بدعم من شركة Uber الأميركية، بالتعاون مع شركة Pony.ai الصينية المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية، والتي توفر الأنظمة الذكية المستخدمة في تشغيل المركبات.

ورغم اعتماد السيارات على أنظمة القيادة الذاتية، لا يزال هناك سائق احتياطي خلف عجلة القيادة للتدخل في الحالات الطارئة، على غرار ما يحدث في تجارب السيارات الذاتية داخل الولايات المتحدة.

وتسعى الشركة إلى الانتقال إلى التشغيل الكامل دون أي تدخل بشري داخل زغرب قبل نهاية العام الجاري، ضمن خطتها للتوسع في قطاع النقل الذكي الأوروبي.

وأشارت الشركة إلى أن سياراتها قطعت بالفعل عشرات الآلاف من الكيلومترات خلال الاختبارات والتشغيل التجريبي، مع نقل مئات الركاب دون تسجيل أي حوادث، مؤكدة أنها تدرس حاليا التوسع في عدة مدن داخل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أسواق في بريطانيا والشرق الأوسط.

