إنذار شمسي جديد.. عواصف مغناطيسية تهدد الأرض خلال أيام| ماذا يحدث؟

أطلق العلماء تحذيرات جديدة بشأن نشاط شمسي متزايد قد يؤثر على كوكب الأرض خلال الأيام المقبلة، بعد رصد تشكل ثقب إكليلي ضخم على سطح الشمس، يتوقع أن يؤدي إلى عواصف مغناطيسية قد تطال أنظمة الاتصالات والطاقة والملاحة.

وأوضح معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن سحب البلازما المنبعثة من هذا الثقب الإكليلي قد تبدأ بالتأثير على الغلاف المغناطيسي للأرض اعتبارا من اليوم 15 مايو، مع احتمالية مرتفعة لحدوث عواصف مغناطيسية تتراوح شدتها بين G1 وG2.

ما هو الثقب الإكليلي؟

يعرف الثقب الإكليلي بأنه منطقة تظهر في الغلاف الخارجي للشمس، حيث تنخفض كثافة البلازما وتضعف الحقول المغناطيسية مقارنة بالمناطق المحيطة.

وتبدو هذه الثقوب على صور الشمس كبقع داكنة، لأنها أقل حرارة وكثافة من المناطق المجاورة، لكنها في المقابل تُعد مصدرا رئيسيا للرياح الشمسية السريعة التي تنطلق عبر الفضاء بسرعات هائلة.

وعندما تتجه هذه الرياح نحو الأرض، فإنها قد تتفاعل مع المجال المغناطيسي للكوكب، مسببة اضطرابات تعرف بالعواصف الجيومغناطيسية أو المغناطيسية.

كيف يؤثر الثقب الإكليلي على الأرض؟

بحسب العلماء الروس، فإن الثقب الإكليلي الجديد قد يدفع كميات كبيرة من الجسيمات المشحونة وسحب البلازما نحو الأرض، ما يؤدي إلى اضطرابات في الغلاف المغناطيسي المحيط بالكوكب.

وأشار المعهد الروسي إلى وجود احتمال بنسبة 85% لحدوث عواصف مغناطيسية خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بأن تكون من الفئة G1 إلى G2، وهي مستويات تتراوح بين الضعيفة والمتوسطة.

كما أوضح الباحثون أن سحابة بلازمية انطلقت من الشمس في 10 مايو قد تمر بالقرب من الأرض، لكن تحديد مدى تأثيرها بدقة لا يزال صعبا بسبب هامش الخطأ في النماذج الحسابية المستخدمة لرصد حركة الجسيمات الشمسية.

ما تأثيرات العواصف المغناطيسية؟

تحدث العواصف المغناطيسية نتيجة تزايد النشاط الشمسي ووصول الجسيمات المشحونة إلى المجال المغناطيسي للأرض، ما يؤدي إلى تغيرات قد تؤثر على العديد من الأنظمة الحيوية والتقنية.

ومن أبرز التأثيرات المحتملة:

-اضطرابات في شبكات الكهرباء والطاقة.

-تشويش أنظمة الاتصالات اللاسلكية والأقمار الصناعية.

-التأثير على أنظمة الملاحة وتحديد المواقع GPS.

-اضطرابات في حركة الطيران، خاصة على المسارات القطبية.

-التأثير على هجرة بعض الطيور والحيوانات التي تعتمد على المجال المغناطيسي للأرض في التنقل.

وفي الحالات الشديدة، قد تتسبب العواصف القوية في تعطيل بعض البنى التحتية التقنية وإحداث خسائر اقتصادية كبيرة.

تصنيف العواصف المغناطيسية

يقسم العلماء شدة العواصف المغناطيسية إلى خمس درجات رئيسية، تبدأ من G1 وحتى G5.

وتعتبر عواصف G1 ضعيفة نسبيا وقد تسبب تأثيرات محدودة، بينما تمثل G5 أقوى المستويات وأكثرها خطورة، إذ يمكن أن تؤدي إلى انقطاعات واسعة في الكهرباء وتعطل الأقمار الصناعية والاتصالات بشكل كبير.

وفي الحالة الحالية، يتوقع العلماء أن تتراوح شدة الاضطرابات بين G1 وG2، ما يعني أن التأثيرات المحتملة ستكون متوسطة إلى محدودة، لكنها تستدعي المراقبة المستمرة.

لماذا يزداد النشاط الشمسي الآن؟

يشهد النشاط الشمسي خلال الفترة الحالية ارتفاعا ملحوظا مع اقتراب الشمس من ذروة دورتها الشمسية الجديدة، وهي دورة تستمر عادة نحو 11 عاما.

وخلال هذه المرحلة، تزداد الانفجارات الشمسية والتوهجات وتتشكل الثقوب الإكليلية بشكل أكبر، ما يؤدي إلى ارتفاع فرص حدوث العواصف المغناطيسية على الأرض.

ويراقب العلماء حول العالم هذه الظواهر عن كثب، نظرا لتأثيرها المباشر على التكنولوجيا الحديثة التي تعتمد عليها الحياة اليومية، من الاتصالات والملاحة إلى الأقمار الصناعية وشبكات الطاقة.

هل هناك خطر مباشر على البشر؟

يؤكد الخبراء أن العواصف المغناطيسية المتوقعة لا تشكل خطرا مباشرا على صحة البشر على سطح الأرض، بفضل الحماية التي يوفرها الغلاف الجوي والمجال المغناطيسي للكوكب.

لكن التأثيرات التقنية قد تكون ملحوظة في بعض القطاعات الحساسة، خاصة إذا تصاعد النشاط الشمسي بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة.

ولهذا تستمر مراكز الأبحاث ووكالات الفضاء في متابعة تطورات الثقب الإكليلي الجديد، تحسبا لأي تغيرات مفاجئة قد تؤثر على الأرض وأنظمتها الحيوية.