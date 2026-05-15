سارة سمير تتوج بذهبية الخطف في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال

توجت البطلة الأولمبية سارة سمير، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، بالميدالية الذهبية في منافسات الخطف ضمن بطولة أفريقيا المقامة حاليًا بمدينة الإسماعيلية، بعد أداء مميز أكد تفوقها القاري.

ونجحت سارة سمير في حصد الذهبية بعدما رفعت وزن 108 كجم في منافسات وزن أقل من 86 كجم، لتواصل تألقها وتضيف إنجازًا جديدًا إلى سجلها الحافل.

وتستضيف مدينة الإسماعيلية منافسات بطولة أفريقيا للكبار وبطولة البحر المتوسط لرفع الأثقال خلال الفترة من 10 إلى 16 مايو الجاري، بمشاركة 27 دولة إفريقية ومتوسطية، في حدث رياضي كبير يعكس قدرة مصر على تنظيم البطولات القارية والدولية بأعلى مستوى.

وشهدت منافسات اليوم الجمعة مشاركة عدد من لاعبي المنتخب الوطني، أبرزهم سارة سمير في وزن 86 كجم، إلى جانب ميار عبد القادر وفاطمة صادق في وزن +86 كجم، وعبد الرحمن يونس في وزن 88 كجم، بالإضافة إلى أحمد عاشور وكريم كحلة في وزن 94 كجم