بمشاركة 56 فريقًا.. جامعة بنها تحصد مراكز متقدمة في هاكاثون "رواد الصناعة"

إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حصول طلاب الجامعة على مراكز متقدمة في فعاليات النسخة الثانية من هاكاثون Industry Innovators Hackathon v2 تحت شعار “الذكاء الاصطناعي يقود مستقبل الصناعة”، من خلال بروتوكول التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) فرع بنها والمركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة بنها الذي نظمته كرياتيفا بنها بالشراكة مع Icealexandria.

وأكد " الجيزاوي " أن مشاركة طلاب الجامعة فى فعاليات الهاكاثون يأتى في إطار حرص الجامعة على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وتشجيع الطلاب على تطوير مشروعات مبتكرة قابلة للتطبيق تسهم في خدمة المجتمع، وتعزز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال ومهارات وظائف المستقبل.

من جانبها قالت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الهاكاثون قد شهد مشاركة 56 فريقًا من مختلف الجامعات في المرحلة الأولى، تأهل منهم 24 فريقًا إلى المرحلة النهائية، وحصل فريق Medicode على المركز الأول بقيمة جائزة بلغت 150 ألف جنيه، عن مشروع يهدف إلى تطوير نظام ذكي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات الدقيقة لتحسين نسب نجاح عمليات الإخصاب المساعد، وتقليل الاعتماد على التقييم اليدوي.

كما حصل فريق CyberGuard على المركز الثالث بقيمة جائزة بلغت 100 ألف جنيه، عن مشروع منصة ذكية متخصصة في الأمن السيبراني، تعمل على اكتشاف الثغرات الأمنية وإصلاحها تلقائيًا (Auto-Fix)، بما يساعد على تعزيز سرعة وكفاءة التعامل مع التهديدات الإلكترونية.

وحصل فريق GridX على المركز الرابع بقيمة جائزة بلغت 75 ألف جنيه، عن مشروع يهدف إلى تصميم نظام ذكي لترتيب وتكديس المنتجات الصناعية آليًا، مع القدرة على التنبؤ بالأعطال قبل حدوثها لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التوقفات المفاجئة.

يُذكر أن هاكاثون Industry Innovators يهدف إلى دعم الأفكار المبتكرة والحلول التقنية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير مختلف القطاعات الصناعية، وتمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى حلول واقعية قابلة للتطبيق داخل سوق العمل، إلى جانب تشجيع المشاركين على تقديم نماذج أولية تسهم في حل المشكلات الصناعية ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة العمليات داخل المصانع والشركات.

وتضمنت مسارات المشاركة في الهاكثون لهذا العام عدة مجالات متخصصة، أبرزها: الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال والعمليات، التصنيع الذكي والأتمتة الصناعية، إنترنت الأشياء والمصانع الذكية، تحسين سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، التحول الرقمي في القطاع الصناعي، والابتكار المفتوح لدعم الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لخدمة الصناعة وتطويرها.

كما بلغت القيمة الإجمالية لجوائز الهاكاثون نحو 600 ألف جنيه مصري، حصلت الفرق الفائزة من جامعة بنها على 325 الف جنيه ، في تأكيد واضح على دعم الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية بين الشباب.

