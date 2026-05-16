ناقد موضة يعلق على فستان أحلام في دار الأوبرا المصرية.. شاهد

شاركت الفنانة أحلام متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور خلال إحيائها حفلا غائيا في دار الأوبرا المصرية.

إطلالة أحلام

تألقت أحلام في الحفل بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت بفستان فخم طويل و ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم باللون البينك المطرز بالكامل.

تزينت أحلام بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة وزادت من جاذبيتها.

تعليق ناقد موضة على فستان أحلام في مصر

علق حكيم شاهين ناقد الموضة على فستان أحلام قائلا:"الفستان كستتيل يعتبر جديد الى حداً ما على احلام، لونه كثير ناعم و حلو و التطريز يلي عليه يجنن كالوان."

تابع:"كالعادة احلام اختارت تصميم من زهير مراد و عرفت شلون تحشمه بالطريقة المناسبة و يلي مناسبتها بس حلو طلع حلو مع التحشيم لا ."

أضاف:"انا شخصياً كنت راح حب الفستان اكثر لو من غير هل اضافة يلي بااسفل الفستان كان بينت الاطلالة شيك اكثر عليها و نفس الوقت كان خففنا خبصة بالفستان، مع هذا كله هل وقعت بغرام الفستان ؟ لا لان كثرة التفاصيل و على احلام مااحبه."

كتب:"و احلام و حبها للاوڤرة حست اللوك بسيط عملت شعر ضخم نازل على الاكتاف و عقد كبير على الرقبة اكللها من رقبتها و ضاف خبصة للاطلالة ، المكياج حلو، لو اقيم اللوك اعطيه6/10."