الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

الانسداد الرئوي.. استخدام جهاز الاستنشاق يوميًا يؤدي لتفاقم هذا المرض

جهاز الاستنشاق
جهاز الاستنشاق
هاجر هانئ

يُعدّ العلاج بالبخاخات من أكثر أنواع العلاج شيوعًا لدى مرضى الانسداد الرئوي المزمن في مراحله المتقدمة، وخاصةً أولئك الذين يعانون من نوبات متكررة، وأعراض شديدة، وانخفاض في وظائف الرئة. ووفقًا لبيانات دراسة حديثة طويلة الأمد، يرتبط هذا النوع من العلاج الاستنشاقي لمرض الانسداد الرئوي المزمن ارتباطًا وثيقًا بشدة المرض، وليس بالحالات المبكرة أو الخفيفة.

مرض الانسداد الرئوي المزمن وتطوره

 مرض الانسداد الرئوي المزمن هو حالة تنفسية متفاقمة تتميز بتقييد مستمر لتدفق الهواء، وضيق في التنفس، وسعال مزمن، ونوبات متكررة. ومع مرور الوقت، تتفاقم الأعراض، مما يستدعي غالبًا اتباع أساليب علاجية أكثر كثافة. وتُعدّ إدارة أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن بفعالية أمرًا بالغ الأهمية لتحسين جودة الحياة وتقليل حالات دخول المستشفى.

تابعت الدراسة الحديثة ما يقارب 3000 مشارك على مدى عدة سنوات، بمن فيهم أفراد تم تشخيص إصابتهم بمرض الانسداد الرئوي المزمن، وأفراد تعرضوا للتبغ مع الحفاظ على وظائف الرئة. قيّم الباحثون استخدام أجهزة الاستنشاق لدى مرضى الانسداد الرئوي المزمن عند خط الأساس وأثناء المتابعة لتحديد أنماط الاستخدام في البيئات السريرية الواقعية.

كان الهدف هو تحديد المرضى الأكثر احتمالاً للاعتماد على العلاج بالبخاخات وكيف يرتبط استخدامه بتطور المرض.

زيادة استخدام البخاخات في حالات الانسداد الرئوي المزمن المتقدم


كشفت النتائج أن العلاج بالبخاخات أكثر شيوعًا بشكل ملحوظ لدى مرضى الانسداد الرئوي المزمن المتقدم. عند خط الأساس، أفاد ما يقرب من نصف الأفراد في فئة المرض الأكثر شدة باستخدامهم للبخاخات. تضمنت معظم العلاجات موسعات الشعب الهوائية قصيرة المفعول، والتي تُستخدم عادةً عند الحاجة لتخفيف الأعراض الحادة مثل ضيق التنفس والأزيز.

ارتباط قوي بين استخدام البخاخات وشدة المرض


وجدت الدراسة ارتباطًا واضحًا بين الاستخدام المتكرر للبخاخات ومؤشرات رئيسية لمرض الانسداد الرئوي المزمن الشديد، بما في ذلك:

تفاقمات أو نوبات حادة حديثة
انخفاض حجم الزفير القسري في الثانية الأولى (FEV1)
زيادة شدة الأعراض وضيق التنفس
انخفاض القدرة على ممارسة الرياضة
تاريخ الإصابة بالربو
لم تفسر هذه العوامل الاستخدام الحالي للبخاخات فحسب، بل تنبأت أيضًا بزيادة الاعتماد عليها مع مرور الوقت. يشير هذا إلى أن العلاج بالبخاخات في مرض الانسداد الرئوي المزمن هو علاج تفاعلي - يُستخدم استجابةً لتفاقم الأعراض - وليس وقائيًا.


محدودية استخدام الأدوية طويلة المفعول عن طريق البخاخات

 

على الرغم من شيوع استخدامها في الحالات الشديدة، إلا أن الدراسة سلطت الضوء على أن العلاج طويل المفعول عن طريق البخاخات لا يزال غير مُستغل بالشكل الأمثل. يعتمد معظم المرضى على الأدوية قصيرة المفعول للتخفيف الفوري من الأعراض، بدلاً من دمج البخاخات في العلاج طويل الأمد لمرض الانسداد الرئوي المزمن.

قد يشير هذا الاتجاه إلى وجود فجوة في تحسين العلاج، لا سيما للمرضى الذين يجدون صعوبة في استخدام أجهزة الاستنشاق اليدوية أو يحتاجون إلى جرعات دوائية أكثر انتظامًا.

آثار ذلك على استراتيجيات علاج مرض الانسداد الرئوي المزمن

تشير النتائج إلى أن استخدام البخاخات في إدارة مرض الانسداد الرئوي المزمن يتركز بين المرضى الذين يعانون من عبء مرضي أكبر ونوبات حادة متكررة. بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية، يثير هذا الأمر تساؤلات مهمة حول مدى توافق استراتيجيات العلاج الحالية مع احتياجات المرضى. قد يشمل تحسين خطط علاج مرض الانسداد الرئوي المزمن ما يلي:

تقييم تقنية استخدام جهاز الاستنشاق والالتزام به
النظر في استخدام موسعات الشعب الهوائية طويلة المفعول أو العلاجات المركبة
استكشاف خيارات العلاج بالبخاخات للمرضى المناسبين
مراقبة وظائف الرئة وتطور الأعراض بانتظام


 

