بعثة معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة تحقق إنجازا عالميًا جديدًا

صورة للبعثة بعلم مصر
أحمد بسيوني

استطاعت بعثة مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ المشاركة في منافسات المعرض الدولي للعلوم والهندسة، اقتناص عدد من جوائز المسابقة، والتي تعد أكبر مسابقة دولية للبحث العلمي لطلاب المرحلة ما قبل الجامعية.

أُقيمت فعاليات المسابقة في ولاية أريزونا الأمريكية خلال الفترة من 9 إلى 15 مايو 2026، بمشاركة مئات الطلاب من مختلف دول العالم. 

حصد عدد من الجوائز الكبرى والخاصة

وقد تمكن الفريق المصري من حصد عدد من الجوائز الكبرى والخاصة؛ حيث فازت الطالبة سلمى أشرف كشاف، من مدرسة الشهيد عيد فتحي عطية الثانوية بمحافظة الغربية، بالمركز الثاني عالميًا ضمن الجوائز الكبرى للمسابقة عن مشروعها: "القابض الذكي"، كما تمكنت سلمى من الفوز أيضًا بجائزة خاصة من مؤسسة "الملك عبد العزيز ورجاله" للموهبة والإبداع في مجال الروبوتات الذكية عن نفس المشروع.


وفي مجال الأنظمة المدمجة، حقق الطالب أحمد محمد عبد الخالق، من مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمحافظة مطروح، المركز الرابع عالميًا عن مشروعه تحت عنوان: "درون لرسم خرائط ثلاثية الأبعاد للإشعاع، مع تحديد مصادر النشاط الإشعاعي باستخدام طيف Nal وإزالة التلوث باستخدام Polyurethan وشيلد ضد النتيرونات". 

كما حصلت الطالبة مريم أحمد السنباطي، من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الدقهلية، على المركز الرابع عالميًا في مجال علوم المواد وذلك عن مشروعها :"بيف مينك". 

ويعد المعرض الدولي للعلوم والهندسة أكبر معرض ومسابقة دولية لطلاب المرحلة الثانوية في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجية والرياضيات STEM، ويشارك فيه سنويًا حوالي 2000 طالب وطالبة من مختلف دول العالم للتنافس على جوائزه. 

جدير بالذكر أن الطلاب الفائزين تأهلوا للمشاركة في هذا المحفل الكبير عقب فوزهم في معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة، والذي نظَّمه مركز القبة السماوية العلمي خلال شهر فبراير الماضي، وشارك في فعالياته  215 طالبًا وطالبة من مختلف المحافظات المصرية، قدموا 134 مشروعًا، تحت إشراف 80 مشرف، وبمشاركة 70 محكما من الخبراء والمتخصصين.

ويعكس هذا الإنجاز دور مكتبة الإسكندرية في دعم ورعاية المواهب العلمية الشابة، وتأهيلها للمنافسة في كبرى المحافل الدولية، كما يعكس تميز الطلاب المصريين في مجالات البحث العلمي والابتكار.

