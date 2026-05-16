حكم أوغندي لمباراة مصر وتونس بأمم أفريقيا للناشئين

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر أمام تونس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عاماً.

ويقود اللقاء الحكم الأوغندي لاكي رازكي كاساليروي، ويعاونه البوركيني أدلوف دوفينت مساعداً أول، والكونغولي فيتال ديكتان مبانجولي مساعداً ثانياً، فيما يتولى الليبيري إسماعيل يمانويل منساه مهام الحكم الرابع.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على إستاد محمد السادس بمدينة سلا المغربية، ضمن منافسات دور المجموعات للبطولة القارية.

وأعلن حسين عبد اللطيف المدير الفني لـ منتخب مصر 2009 تشكيل المنتخب لمواجهة تونس فى الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية، المقامة فى المغرب، والمؤهلة لكأس العالم .

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي:



ـ حراسة المرمى: مالك عمرو 16.

ـ خط الدفاع: عبدالله عمرو 20 ، آدم يوسف 3 ، عادل علاء 6 ، محمد السيد (الديزل) 2.

ـ خط الوسط: أحمد بشير 8 ، يوسف عثمان 13، محمد جمال 7 ، أحمد صفوت 10.

ـ خط الهجوم : أدهم حسيب 9 ، خالد مختار 19.



وتضم قائمة البدلاء كلاً من:



محمد عبيد 1 .. ياسين تامر 4 .. محمد نور 5 .. عمر فودة 21 .. زياد سعودي 14 .. سيف المهدي 24 .. دانيال تامر 11 .. يحيي رياض 25 .. عبدالعزيز خالد 17 ( إيفونا ) .. أمير أبو العز 26.