شعبة القصابين: بعد غلاء اللحوم الجزارين مش عارفين يعيشوا

قال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، إن اللحوم متوفرة حاليًا بكافة أنواعها سواء البلدية أو المستوردة، مع قرب قدوم عيد الأضحى المبارك، موضحًا أن الشركة القابضة طرحت لحومًا سودانية وجيبوتية داخل المجمعات الاستهلاكية بأسعار تتراوح بين 350 و400 جنيه للكيلو، وبكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف عبد الباسط، خلال مداخلة ببرنامج "اليوم هنا القاهرة"، المذاع على قناة "مودرن" تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود أن أسعار اللحوم البلدية داخل محال الجزارة تتراوح حاليًا بين 470 و520 جنيهًا للكيلو، بحسب النوع والجودة، مؤكدًا أن الأضاحي واللحوم متوفرة بالأسواق بشكل طبيعي.

وشدد عبد الباسط على أن الجزار ليس المسؤول عن ارتفاع الأسعار، قائلاً: "الجزار دلوقتي مش عارف يعيش"، موضحًا أن أصحاب محال الجزارة أنفسهم من أكثر المتضررين بسبب تراجع القوة الشرائية وضعف حركة البيع.

وأضاف أن هامش ربح محال الجزارة لا يتجاوز 7%، مؤكدًا أن الجزار الذي يشتري نصف عجل أو ذبيحة كاملة يتحمل أعباء كبيرة في ظل ارتفاع التكلفة وتراجع الإقبال على الشراء.

وأوضح رئيس شعبة القصابين أن مصر تُعد "دولة غير منتجة للحوم" بالشكل الكافي، لافتًا إلى أن الدولة لا تمتلك مراعي طبيعية أو زراعات أعلاف تغطي الاحتياجات المحلية إلا بنسب محدودة، وهو ما يجعل السوق معتمدًا بشكل كبير على الاستيراد.

وأشار عبد الباسط إلى أن نحو 70% من الأعلاف يتم استيرادها من الخارج، الأمر الذي يجعل أسعار اللحوم مرتبطة بسعر الدولار واليورو، موضحًا أن ارتفاع التكلفة والتضخم العالمي كانا من أبرز أسباب زيادة الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن الدولة بدأت بالفعل في التوسع بزراعة الأعلاف لتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية بزراعة 350 ألف فدان على الطريق الصحراوي ، ضمن خطة تستهدف خفض الاعتماد على الخارج في توفير مستلزمات الإنتاج.