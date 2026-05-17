الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

15 سنة سجن وغرامة 20 ألف جنيه لعامل بسوهاج.. تفاصيل

سوهاج _ أنغام الجنايني

أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكمًا بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه بحق عامل، بعد إدانته بقضية حيازة سلاح ناري دون ترخيص داخل دائرة مركز جرجا.

تفاصيل القضية

وشهدت القضية، التي تعود أحداثها إلى عام 2025، تحركات مكثفة من رجال المباحث عقب ورود معلومات سرية تفيد بقيام المتهم “س.ف.ك” بإحراز سلاح ناري بطريقة مخالفة للقانون، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين الأهالي، خاصة مع خطورة انتشار الأسلحة غير المرخصة وما تسببه من تهديد مباشر لأمن المواطنين.

وبعد التأكد من صحة المعلومات من خلال التحريات الدقيقة، نجحت الأجهزة الأمنية في إعداد مأمورية استهدفت المتهم، حيث تم ضبطه وبحوزته السلاح الناري محل الواقعة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بحيازته للسلاح دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، ليتم تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، قبل أن تُحال القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها.

وبعد جلسات المرافعة والاستماع إلى أقوال الشهود، أصدرت المحكمة حكمها المشدد، في رسالة واضحة تؤكد أن الدولة ماضية بقوة في مواجهة حيازة الأسلحة غير المرخصة، والتعامل بحسم مع كل ما يهدد أمن واستقرار الشارع السوهاجي.

ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تجفيف منابع الجريمة وفرض السيطرة الأمنية بمختلف مراكز محافظة سوهاج، خاصة مع استمرار الحملات المكبرة لضبط العناصر الخارجة عن القانون والأسلحة غير المرخصة، حفاظًا على أمن المواطنين ودعمًا لحالة الاستقرار داخل المجتمع.

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية

