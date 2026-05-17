الأردن وأمريكا يوقعان اتفاقية بـ78.2 مليون دولار لتأهيل البنية التحتية لمشروع الناقل الوطني

وقعت الحكومة الأردنية والولايات المتحدة الأمريكية اليوم /الأحد / اتفاقية بقيمة 78.2 مليون دولار ضمن برنامج تأهيل البنية التحتية لاستقبال مياه مشروع الناقل الوطني، بهدف تجهيز وتطوير شبكات المياه في الأردن لاستيعاب الكميات الإضافية من المشروع.

وتتضمن الاتفاقية 69 مليون دولار تمويل أمريكي و9.2 مليون دولار مساهمة أردنية، وتستهدف دعم البنية التحتية لنقل وتوزيع المياه وتعزيز كفاءة قطاع المياه.

وتركز الأعمال على محافظتي عمان والزرقاء، وتشمل إنشاء خزانات استراتيجية وخطوط نقل رئيسية وربط نقاط استقبال المياه بشبكات التوزيع، إضافة إلى أنظمة كشف تسربات ومراقبة حديثة للحد من الفاقد المائي.

ويشمل البرنامج أيضا دعما فنيا وبناء قدرات مؤسسات قطاع المياه، ضمن خطة أوسع تضم 11 مشروعا مائيا بإجمالي تكلفة يقدر بنحو 850 مليون دولار.

ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ بحلول عام 2030، على أن يسهم مشروع الناقل الوطني في تغطية نحو 40% من احتياجات الأردن من مياه الشرب، وفق التقديرات الرسمية.