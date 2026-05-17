صرف الإسكندرية تحصد بطولة الجمهورية للمصالح الحكومية في كرة صالات

حقّق فريق شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إنجازًا رياضيًا جديدًا، بعدما توّج ببطولة الجمهورية للمصالح الحكومية في كرة القدم «صالات»، محققًا المركز الأول على مستوى الجمهورية، وممثلًا لمحافظة الإسكندرية بصورة مشرفة خلال منافسات البطولة.

دعم الأنشطة الرياضية

وجاء التتويج تحت رئاسة المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في إطار الدعم المستمر الذي توليه إدارة الشركة للأنشطة الرياضية والاجتماعية، بما يسهم في تنمية روح العمل الجماعي وتحفيز العاملين على تحقيق التميز في مختلف المجالات.

وظهر فريق شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بمستوى فني مميز طوال مباريات البطولة، حيث نجح في تقديم أداء قوي مكّنه من حصد اللقب والتتويج بالمركز الأول، وسط منافسة قوية من الفرق المشاركة من مختلف محافظات الجمهورية.

ويُعد هذا الفوز إضافة جديدة لسجل النجاحات التي تحققها شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، سواء على المستوى المهني أو الرياضي، تأكيدًا على تميز أبنائها وقدرتهم على تحقيق الإنجازات ورفع اسم الإسكندرية في مختلف المحافل.