نابولي يضمن مشاركته في دوري الأبطال.. وروما يقترب ويوفنتوس يبتعد

ضمن فريق نابولي مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل؛ بفوزه على مضيفه بيزا (الهابط) 3-0، فيما خطا روما خطوة كبيرة نحو العودة إلى المسابقة القارية؛ بفوزه على جاره ضيفه لاتسيو 2-0 في ديربي حماسي انتهى بعشرة لاعبين من كلا الفريقين، في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الاخيرة الأحد

ولم يخالف نابولي- الذي فشل في الاحتفاظ بلقبه- التوقعات، ففاز على مضيفه بيزا الهابط، وضمن مكانه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

سجل لنابولي الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي في الدقيقة 20، وحُسمت المباراة بعد 6 دقائق عندما سجل الكوسوفي أمير رحماني الهدف الثاني.

ووجه المهاجم الدانماركي راسموس هويلوند الضربة القاضية للفريق المضيف بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليرفع النادي الجنوبي رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني.

وفي السباق على المقعدين المتبقيين في دوري الأبطال، بات روما وميلان الآن في وضع أفضل.

وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة، سجل جانلوكا مانشيني هدفين برأسيتين من ركنيتين (39 و65)، ليصعد روما إلى المركز الرابع برصيد 70 نقطة، مستفيدا من الهزيمة المفاجئة لفريق يوفنتوس في اللقاء الاخير على أرضه أمام فيورنتينا 0-2، سجلهما شير ندور (33) والبديل رولاندو ماندراغورا (82)، في مباراة أكملها الضيف بعشرة لاعبين اثر طرد لوكا رانييري في الدقيقة 71.

وغاب روما عن المسابقة القارية الأم منذ خروجه من دور الـ 16 على يد بورتو البرتغالي عام 2019، لكن فوزه في نهاية الأسبوع المقبل على فيرونا الهابط سيضمن عودته إلى البطولة الأوروبية الأهم للأندية، وذلك بفضل تقدمه بفارق نقطتين عن كل من كومو الخامس والفائز على ضيفه بارما بهدف مدافعه الإسباني ألبرتو مورينو (57)، ويوفنتوس المتراجع من المركز الثالث إلى السادس (68 نقطة لكل منهما).

ويحتل ميلان المركز الثالث، متساويا مع روما برصيد 70 نقطة، بعد فوزه الصعب على جنوى 2-1 والذي تحقق بفضل ركلة جزاء من الفرنسي كريستوفر نكونكو بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، وتسديدة قوية من السويسري زاكاري أثيكامي قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة.

وسجل المكسيكي يوهان فاسكيس هدف جنوى الوحيد (85).