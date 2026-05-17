وزير العمل: نتابع باستمرار تنفيذ نسبة الـ 5% الخاصة بتشغيل ذوي الهمم

قال حسن رداد، وزير العمل، إن الوزارة مستمرة في متابعة تنفيذ نسبة الـ 5% الخاصة بتشغيل ذوى الهمم، مع توفير التدريب والتأهيل المناسب لهم، بما يضمن دمجهم بصورة حقيقية داخل سوق العمل.

جاء ذلك خلال تفقد مركز التدريب المهنى بقفط التابع للوزارة، وتوزيع عقود لذوى الهمم وبرفقته اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، وبحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وعبدالفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، ومحمد علي، مدير مديرية العمل بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

كما شدد وزير العمل، على أهمية التوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة داخل قواعد بيانات الوزارة، لضمان حصولهم على أوجه الحماية والرعاية والدعم، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب زيادة الوعي بالحقوق والواجبات وثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج.



وأشار وزير العمل، إلى أن التدريب لا يحقق أهدافه إلا إذا ارتبط مباشرة بالتشغيل، موضحًا أن الوزارة لم تعد تعتمد فقط على المهن التقليدية، بل تتوسع أيضًا في "وظائف المستقبل"، والتخصصات الحديثة المرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة النظيفة واحتياجات سوق العمل المحلى والخارجى.

وأضاف الوزير: "رسالتي لشبابنا..اتدرب واشتغل، ولو اشتغلت لازم ترجع تتدرب تاني وتنمّي مهاراتك باستمرار، لأن سوق العمل يتغير بشكل سريع ويحتاج إلى تطوير دائم للقدرات"، مشيراً إلى أن فرص العمل لم تعد مرتبطة فقط بالمحافظة التي يعيش فيها الشاب.

وتابع وزير العمل، وأن الوزارة تعمل وفق مفهوم"التشغيل التكاملي" لربط الشباب بالفرص المتاحة في مختلف المحافظات المجاورة وذات النشاط المشترك، إلى جانب إطلاق نشرة توظيف أسبوعية تتضمن فرص عمل حقيقية يستطيع الشباب التقديم عليها إلكترونيًا من خلال روابط مخصصة لذلك.

