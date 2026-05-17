فض الأحراز يؤجل محاكمة 11 متهما بخلية التهريب الإرهابية لـ 19 يوليو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 11 متهما بتهريب أشخاص خارج البلاد، في القضية المعروفة بـ"خلية التهريب"، لجلسة 19 يوليو المقبل، لفض الأحراز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين في القضية 259 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة، والمقيدة برقم 878 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.