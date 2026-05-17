هشام ماجد: كنت هعمل فيلم برشامة مع شيكو في البداية

كشف الفنان هشام ماجد، تفاصيل جديدة عن فيلم برشامة، مشيرا إلى أن هذا العمل من أقرب الأعمال الفنية لقلبي.

واضاف هشام ماجد، في لقاء مع الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن كنت هعمل فيلم برشامه مع شيكو في البداية، وخالد دياب صاحب المشروع وهذا النجاح.

وتابع الفنان هشام ماجد، أن :"خالد دياب له فضل كبير وهذا العمل الفني مصري للغاية ويتحدث عن الثانوية العامة وهذا الموضوع خاص ويهم الناس والفيلم مليان ممثلين كتيرة نجوم تحبهم الناس ".

وأكمل الفنان هشام ماجد، أن الفنان مصطفى غريب قدم دور مهم في فيلم برشامة، وهذا العمل شهد نجومية حقيقة لكل من شارك فيه.