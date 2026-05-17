7 أطعمة ومشروبات للتغلب على حرارة الصيف.. تعرف عليها

عندما ترتفع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، هناك العديد من الأطعمة التي يمكنك تناولها لمساعدتك على البقاء باردا.

إذا كانت حرارة الصيف تصل إليك، فلا يتطلب الأمر الكثير للبدء في التعرق والشعور بالدفء بشكل غير مريح. خاصة إذا كنت تمارس الرياضة في الحرارة أيضا؛ في الواقع، قد تميل إلى القيام بتمارينك في الداخل، حيث يكون الجو أكثر برودة قليلا.

هناك عدة طرق للتغلب على الحرارة هذا الصيف؛ وتشمل هذه الحد من الكحول والكافيين، والاستمتاع بدش بارد، واستخدام مروحة كهربائية، والحفاظ على النوافذ مغلقة خلال النهار عندما تكون درجات الحرارة أكثر دفئا. ولكن هناك أيضا العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد على تبريدك في يوم حار بشكل خاص. حاول إضافة هذه إلى وجباتك واستمتع بفوائد التبريد.

7 أطعمة للتغلب على حرارة الصيف

بطيخ

هذه الفاكهة الحمراء العصيرية منخفضة السعرات الحرارية مليئة بالماء، مما يساعد على تنظيم درجة حرارة جسمك عندما تتعرق في الحرارة.

بالإضافة إلى ذلك، يمتلئ البطيخ بالمغذيات من أجل الصحة الجيدة، بما في ذلك فيتامين ج والبوتاسيوم والمغنيسيوم. في الواقع، هناك حاجة إلى فيتامينات ب الموجودة في البطيخ لإنتاج الطاقة، لذلك إذا كانت الشمس تجعلك ساخنا ونعسانا، فقد تكون هذه الفاكهة الصيفية هي الطعام الذي تحتاجه.

خيار

الطعام المليء بالألياف المعبأ بالماء والذي يساعد أيضا على ترطيب الجسم في أيام الصيف الحارة هو الخيار الكلاسيكي. لا يساعد المحتوى العالي من الماء في هذه الفاكهة على تبريد الجسم فحسب، بل يحتوي الخيار أيضا على عدد من العناصر الغذائية المهمة - مثل فيتامين ج وفيتامين ك وفيتامين ب 6 - للمساعدة في دعم صحتك العامة.

بصل أحمر

هل تريد تحضير السلطة؟ تأكد من وجود بعض البصل الأحمر هناك. تحتوي هذه الخضروات الجذرية على مركب يسمى كيرسيتين، والذي يقال إنه يحمي من ضربة الشمس. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البصل على الكثير من العناصر الغذائية الأخرى، بما في ذلك مضادات الأكسدة والألياف.

ماء جوز الهند

هناك سبب وجيه يجعل ماء جوز الهند مشروبا جيدا في عطلتك الصيفية. وجدت الأبحاث أنه يمكن أن يوفر إعادة ترطيب الجسم كله، مما يساعدك بدوره على البقاء هادئا في أيام الصيف الحارة. وجد نفس البحث أيضا أن ماء جوز الهند يسبب غثيان أقل والامتلاء وعدم وجود اضطرابات في المعدة بالمقارنة مع الماء العادي والمشروبات الكربوهيدراتية بالكهرباء.

يتعلق الأمر في المقام الأول بحقيقة أن ماء جوز الهند يحتوي على إلكتروليتات بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم، وتشير الأبحاث إلى أنه خيار أفضل من الماء لإعادة الترطيب بعد التمرين (ولكن يجب إجراء المزيد من الدراسات).

فواكه الحمضيات

لا يصنع البرتقال العصير والجريب فروت والليمون وجبة خفيفة لذيذة فحسب، بل يمكن أن تساعدك أيضا على التهدئة. كيف ذلك؟ حسنا، بفضل حقيقة أن الحمضيات مليئة بمضادات الأكسدة، والتي لها تأثير تبريد، وهي مليئة بالألياف المعززة للهضم. إذا كان جسمك يستخدم كمية أقل من الطعام المهضوم للطاقة، فمن المرجح أن يجني فوائد مضادات الأكسدة.

أفوكادو

يحتوي الأفوكادو على الكثير من الألياف، التي تساعد الطعام على الهضم. كلما كان الهضم أسهل للجسم، قلت الحرارة التي ستشعر بها بينما يعمل جسمك على تحطيم الطعام. استمتع بنشر الأفوكادو على الخبز المحمص، أو شريحة في السلطة، أو مختلطة مع البيض المسلوق للحصول على مزيج لذيذ وعالي البروتين وعالي الدهون.

نعناع

تحتوي هذه العشبة الشعبية على مركب يسمى المنثول الذي يتفاعل مع المستقبلات الحساسة للبرد في بشرتك وفمك ويخلق تأثير تبريد. قد لا ترغب في تناول أوراق النعناع من تلقاء نفسها، لذا اختر النعناع في الماء البارد أو حاول إضافته إلى السلطة.