القبض على سائقين أهانا زميلهما بسبب خناقة على أولوية المرور

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى على آخر بالسب لخلافات بينهم حول أولوية المرور بالجيزة.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول : (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) ، طرف ثانى : (سائقان مقيمان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة) وذلك لخلافات بينهم حول أولوية المرور ، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالسب .

تم ضبط مرتكبا الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .