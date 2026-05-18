دلالات زيارة الرئيس الروسي إلى بكين بعد القمة الأمريكية الصينية

قال الدكتور إيفان يواس، مستشار بالمركز الوطني الأوكراني، إن أوكرانيا تراقب الزيارة الأمريكية إلى الصين عن كثب، خاصة من زاوية تأثيرها على مسار الحرب الروسية ضدها، ومن ناحية أخرى، كانت هذه الزيارة قصيرة كما كان متوقعًا، ولم تُفضِ إلى اتفاق كامل بشأن العديد من القضايا، بما في ذلك الملف المتعلق بالحرب الروسية–الأوكرانية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلانية آية لطفي، في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه تم تناول هذا الملف، لكن لفترة وجيزة، والآن سنرى مسارًا متتابعًا من الأحداث: ما الذي سيتغير عقب هذه الاجتماعات، وما هي التداعيات المحتملة لها؟

وتابع: "بالتأكيد، كان اجتماعًا بالغ الأهمية، لأنه يعيد إلى الأذهان فترات الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، حين كانت اللقاءات بين قادة القوتين تجذب اهتمامًا عالميًا واسعًا، واليوم وجود اجتماع بين الولايات المتحدة والصين يحمل نفس القدر من الأهمية، مع شعور بأن هناك الكثير من الملفات التي لا تزال قيد التفاوض والنقاش".

وواصل: "ومن ناحية أخرى، لدينا الولايات المتحدة، ومن ناحية ثانية الصين، وسننتظر ما ستسفر عنه هذه الاجتماعات من نتائج، وما إذا كانت ستؤثر على توازنات المشهد الدولي، خصوصًا فيما يتعلق بالشرق الأوسط".

