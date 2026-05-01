علي قاسم: أسد فيلم تاريخي ضخم.. وروح التعاون جمعتني بمحمد رمضان منذ اليوم الأول

أكد الفنان علي قاسم، أن فيلم “أسد”، يُعد من الأعمال السينمائية الضخمة، مشيرًا إلى أن فريق العمل حرص على تقديم مشاهد واقعية، موضحًا أنه تعرض للسقوط من فوق الحصان أكثر من مرة أثناء التصوير من أجل خروج المشاهد بصورة طبيعية ومقنعة.

وقال علي قاسم، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن الفيلم يحمل طابعًا تاريخيًا ممتعًا، ويتضمن شخصيات مركبة ومعقدة تم تقديمها بشكل درامي مميز، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل.

روح التعاون كانت حاضرة منذ اللقاء الأول

وأشاد بالتعاون مع الفنان محمد رمضان، مؤكدًا أن روح التعاون كانت حاضرة منذ اللقاء الأول بينهما، وأن جميع المشاركين عملوا بروح جماعية من أجل تقديم العمل بأفضل صورة ممكنة