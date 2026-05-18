أمير عزمي مجاهد: خسارة الكونفدرالية مؤلمة.. والدوري لمصالحة جماهير الزمالك

وجه أمير عزمي مجاهد لاعب الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق أبو قير للأسمدة، الشكر إلى لاعبيه والجهاز الفني ومجلس إدارة النادي، بعد النجاح في قيادة الفريق للصعود إلى الدوري المصري الممتاز.

وعن خسارة الزمالك لقب الكونفدرالية، أعرب أمير عزمي في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti تقديم الإعلامي هاني حتحوت، عن حزنه الشديد، مؤكدًا أن جماهير القلعة البيضاء كانت تستحق التتويج بالبطولة بعد الدعم الكبير الذي قدمته للفريق.

وأوضح أن الزمالك بدأ المباراة بشكل مثالي بعد الحصول على ركلة جزاء مبكرة، لكن الفريق تراجع بشكل ملحوظ بعد ذلك، مشيرًا إلى أن الضغوط الكبيرة أثرت على أداء اللاعبين أمام اتحاد العاصمة.

وشدد أمير عزمي مجاهد على أنه لا يصح تحميل معتمد جمال مسؤولية خسارة اللقب بمفرده، خاصة أن كثيرًا من الجماهير لم تكن تتوقع وصول الزمالك إلى المباراة النهائية منذ بداية البطولة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد، أن تحقيق الزمالك لقب الدوري الممتاز هذا الموسم سيكون كفيلًا بتخفيف حزن الجماهير وتعويضهم عن خسارة الكونفدرالية.