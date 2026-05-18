كواليس إنقاذ مصاب بكسور مضاعفة بالعين في مستشفى قويسنا المركزي

מروה فاضل

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى قويسنا المركزي، في محافظة المنوفية في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لإنقاذ مواطن يبلغ من العمر 58 عامًا، إثر تعرضه لحادث تصادم دراجة نارية (موتوسيكل) أدى إلى إصابات بالغة وكسور مضاعفة في عظام العين اليمنى.

​و​استقبل مستشفى قويسنا المركزي، بقيادة الدكتور نجم ممدوح نجم الدين، مدير عام المستشفى، والدكتورة ماجي عياد حلمي، نائب المدير للعمليات، المريض في حالة صحية حرجة، وفور إجراء الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية اللازمة، تبين وجود كسور مضاعفة ومتفرقة بعظام العين اليمنى. ونظرًا لخطورة الإصابة وتأثيرها المباشر على العين والوجه، تم إعلان حالة الطوارئ وتجهيز المريض على الفور وإدخاله إلى غرفة العمليات.

​وشهدت الجراحة تدخلاً دقيقًا تمثل في إجراء "رد مفتوح للكسور" وإعادة بناء عظام العين وتثبيتها بنجاح باستخدام الشرائح والمسامير الطبية، حيث استقرت حالة المريض ونُقل إلى القسم الداخلي للمتابعة حتى تماثله للشفاء تماماً وخروجه إلى منزله بحالة مستقرة.

​وأشاد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بكفاءة الفريق الطبي وسرعة استجابته قائلًا: “مستشفيات المنوفية أصبحت ملاذًا آمنًا للحالات الحرجة” مؤكدا أن نجاح هذه الجراحة الدقيقة بمستشفى قويسنا المركزي هو نتاج خطة متكاملة لتطوير الأقسام التخصصية ودعمها بالكوادر المؤهلة، بالتعاون مع الدكتور محمد سلامة مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور مصطفى النعماني مدير إدارة المستشفيات. لم تعد المستشفيات المركزية تقتصر على الخدمات الأولية، بل أصبحت قادرة على التعامل مع أعقد جراحات الحوادث والوجه والفكين بكفاءة تضاهي المستشفيات الجامعية.

​أُجريت الجراحة بنجاح بفضل تضافر جهود فريق طبي متميز ضم كلًا من: ​فريق جراحة الوجه والفكين: الدكتور أحمد عادل أبوالمكارم (أخصائي ورئيس القسم)، الدكتورة أمنية مختار (مساعد أخصائي)، الدكتور محمد شكري (طبيب مقيم)، والدكتورة ريم محيي الدين (طبيب مقيم).

​فريق التخدير والأشعة: الدكتور عبدالعزيز المصري، إلى جانب فنيي التخدير والأشعة بقيادة كبير الفنيين  ضاحي.

​فريق التمريض: مس رشا بخيري (رئيسة تمريض العمليات)، ومس نجوى، ومس نرمين، ومس هيام. 

