افتتاح مطحن سلندرات إسنا بعد تطويره

افتتح اللواء أحمد أنور الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر يرافقه المهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر مطحن سلندرات إسنا بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل ورفع الكفاءة، ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع التموين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الأقصر.

وشملت أعمال التطوير بالمطحن تحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة المعدات والأجزاء المختلفة بما ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة الدقيق المنتج وفقا للمواصفات القياسية وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير التي بدأت منذ ديسمبر 2025.

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بمتابعة منظومة توريد القمح وتطوير المنشآت التموينية بالمراكز والمدن المختلفة

وتفقد رئيس المركز ووكيل وزارة التموين بنكر إسنا لمتابعة انتظام أعمال توريد الأقماح خلال الموسم الحالي.

ورافق الجولة النائب احمد رمضان عضو مجلس النواب وأحمد إبراهيم رئيس قطاع مطاحن الأقصر وأحمد طه مدير إدارة تموين إسنا حيث تفقدوا مراحل العمل داخل البنكر واطمأنوا على انتظام عمليات الاستلام والتخزين وتسهيل الإجراءات أمام الموردين والمزارعين.

واستمعوا لآراء عدد من المزارعين بشأن منظومة التوريد مؤكدين استمرار تقديم كافة التيسيرات اللازمة لتشجيع زيادة معدلات توريد القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية المهمة لتحقيق الأمن الغذائي.

كما أشاد الحضور بالدور الذي يقدمه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في دعم منظومة توريد القمح من خلال توفير كميات كبيرة بصورة منتظمة بما يساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي.

وأكد وكيل وزارة التموين بالأقصر أن أعمال التطوير تأتي ضمن جهود الدولة لتحديث البنية التحتية لقطاع التموين وتقديم خدمات أفضل للمواطنين مع ضمان توفير السلع الأساسية بجودة عالية واستمرار دعم منظومة الأمن الغذائي بالمحافظة.