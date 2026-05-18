'من يفوز بالدوري العام؟'.. فرص ثلاثي القمة في الجولة الأخيرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن سباق التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

وأكد شوبير عبر تصريحات إذاعيه:"أن نادي الزمالك يظل المرشح الأوفر حظًا لحسم البطولة، في ظل موقفه القوي قبل الجولة الأخيرة من المسابقة"

و شدد شوبير على تمسكه برؤيته بشأن بطل الدوري، موضحًا أن الزمالك بات قريبًا للغاية من التتويج، إذ يحتاج فقط إلى نقطة واحدة من مباراته المقبلة لضمان حسم اللقب رسميًا.

وتابع: ما زلت أرى أن الزمالك هو الأقرب والأوفر حظًا للفوز بالدوري المصري، لأنه يحتاج فقط إلى التعادل لحسم البطولة”، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مواجهة سيراميكا كليوباترا لن تكون سهلة، في ظل قوة المنافس وصعوبة اللقاء المرتقب.

ونوه شوبير عن موقف بيراميدز، مشيراً إلى أن الفريق أضاع فرصة ثمينة بعد تعادله الأخير أمام سيراميكا كليوباترا، ليصبح مطالبًا بالفوز في مباراته الأخيرة أمام سموحة، مع انتظار خسارة الزمالك من أجل الدخول في حسابات التتويج.

أوضح شوبير أنه فيما يخص الأهلي،موقفه هو الأكثر تعقيدًا بين جميع المنافسين، معتبرًا أن فرصه في المنافسة على اللقب تبدو شبه مستحيلة في الوقت الحالي.

وأكد أن الأهلي فرصته تبدو أشبه بالمعجزة في وقت لا توجد فيه معجزات”، مضيفًا أن الفريق يحتاج إلى الفوز على المصري، إلى جانب تعثر بيراميدز وخسارة الزمالك، حتى يتمكن من خطف لقب الدوري المصري الممتاز في سيناريو بالغ الصعوبة.