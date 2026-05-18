وكيل النواب : مصر تدعم العمل على تحقيق آفاق التنمية والازدهار داخل ليبيا

أكد النائب الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب ، أن العلاقات المصرية _الليبية لا تقف عند الروابط الجغرافية، بل تمتد آثارها لتشمل مسيرة طويلة من التعاون.

وقال النائب محمد الوحش خلال الجلسة العامة بمجلس النواب ،اليوم ،والتي تشهد حضور وفد من البرلمان الليبي في مقدمتهم المستشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب الليبي: تأتي هذه الزيارة في إطار حرصنا المتبادل والدائم على تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم استقرار المنطقة.

وأشار أن مجلس النواب المصري يتابع بتقدير بالغ كافة المساعي الرامية إلى تحقيق الاستقرار المستدام داخل ليبيا، والعمل على دفع ليبيا نحو آفاق التنمية والازدهار.

وشدد وكيل مجلس النواب على الموقف المصري الثابت المتمثل في الحفاظ الكامل على السيادة الليبية ودعم مؤسساتها الوطنية.

وقال :أن الضامن الحقيقي يتمثل في خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.مبينا إلى أن البرلمان المصري يؤكد إن أبوابه ستظل دائمًا مفتوحة لدعم وتعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، لا سيّما في الشأن البرلماني.مبينا أن هذة اللقاءات تشكل لبنه جديدة بين مؤسساتنا التشريعية ويلبي طموحات الشعب الليبي .