وكيل صحة البحيرة يفاجئ مركز طب أسرة الأبعادية ويوجه إنذارا لشركة النظافة

أجرى الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، زيارة تفقدية مفاجئة لمركز صحة الأسرة بقرية الأبعادية التابعة للإدارة الصحية بدمنهور، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى الانضباط الإداري بالمركز.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور سامح عبد اللطيف، وكيل المديرية، إلى جانب وفد يضم عددًا من مديري العموم ومديري الإدارات الفنية بمديرية الصحة، بالإضافة إلى فريق العمل بالمركز الطبي.

تفقد وكيل وزارة الصحة داخل أروقة المركز، أسفرت عن رصد بعض الملاحظات السلبية المتعلقة بمستوى نظافة المبنى، وعلى الفور، أصدر وكيل الوزارة توجيهات حاسمة بسرعة تلافي هذه الملاحظات فورًا، مع توجيه إنذار رسمي للشركة المتعاقد معها على أعمال النظافة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمظهر اللائق وتهيئة بيئة صحية ونظيفة للمرضى.

كما أكد على تفعيل الانضباط الإداري الصارم، وتواجد جميع الفرق الطبية والإدارية في أماكن عملهم المخصصة لضمان جودة الرعاية الصحية المقدمة وتذليل العقبات أمام المترددين.

حرص وكيل الوزارة على الاستماع إلى آراء المواطنين والمتعاملين مع المركز، حيث التقى بعدد من المرضى والمترددين واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم بشكل مباشر، وفي هذا السياق، وجه وكيل الوزارة مديرة المكتب الفني لوكيل الوزارة بسرعة بحث كافة احتياجات المواطنين وحلها فورًا، مع الإبقاء على تواصل دائم معهم وإفادته بتقرير عاجل حول ما تم إنجازه.

وفي ختام جولته، طالب وكيل وزارة الصحة جميع العاملين بمركز الأبعادية برفع درجة الاستعداد، ومضاعفة الجهود المبذولة، والعمل بروح الفريق لتقديم خدمات طبية متميزة تليق بأهالي المحافظة.