دعم مستشفيي إيتاي البارود ورشيد بالبحيرة بجهازي أشعة مقطعية

أعربت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن تقديرها للدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الصحة والسكان لمنظومة الصحة بالمحافظة، مؤكدةً أن البحيرة تحظى باهتمام كبير ضمن خطط الدولة لتطوير القطاع الصحي، وتوفير أحدث الإمكانات والتقنيات الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وتم دعم مستشفى إيتاي البارود المركزي ومستشفى رشيد المركزي بجهازَي أشعة مقطعية حديثين ومتطورين من طراز متعدد المقاطع «160 مقطعًا».

ويأتي ذلك في إطار ثمار الاجتماع الخاص الذي عقدته الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة مع معالى الدكتور وزير الصحة والسكان خلال ديسمبر الماضي، والذي تم خلاله بحث دعم عدد من المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

وأشار الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى أن الأجهزة الجديدة ستسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات أقسام الأشعة بالمستشفيين، وتقديم خدمات تشخيصية دقيقة وسريعة، بما يدعم سرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ، ويخفف العبء عن المرضى، خاصةً في ظل ما تتميز به أجهزة الأشعة المقطعية الحديثة من دقة وكفاءة عالية في الفحص والتشخيص الطبي.