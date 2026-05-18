ضبط 2840 عبوة طبية وتجميلية منتهية الصلاحية بالرحمانية في البحيرة

كثفت الأجهزة الرقابية بالبحيرة جهودها لتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية، لحماية صحة وسلامة المواطنين، تنفيدًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبتكليفات من المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وسهير زعتر، وكيل المديرية، واللواء خالد رسلان، رئيس مركز ومدينة الرحمانية.

وأسفرت الحملة التموينية المكبرة بمركز الرحمانية عن ضبط والتحفظ على 2840 عبوة من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل المخالفة، بينها 1249 عبوة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية، وعدد 1591 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وبدون بيانات إنتاج أو صلاحية وغير صالحة للاستخدام.

كما تم تحرير محضر مخالفة لثلاجة حفظ خضروات وفاكهة وبطاطس لامتناعها عن تقديم الإخطار الشهري لحركة المخزون، وتحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار في الأسواق المحتفلة، وتحرير 3 محاضر إجراءات تنفيدًا لقرارات النيابة العامة.

وفي سياق متصل، شاركت الحملة مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية في تنظيم قافلة تموينية للمواطنين، حيث تم الدفع بسيارتين، استهدفت الأولى توفير أسطوانات الغاز المنزلية، فيما ركزت الثانية على ضخ المواد الغذائية والسلع المجمدة بأسعار مخفضة.