وكالة الطاقة الدولية: المخزونات التجارية من النفط تشهد تراجعاً متسارعاً

حذر المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، من أن المخزونات التجارية من النفط تشهد تراجعاً متسارعاً، مؤكداً أن هذا الانخفاض الحاد والمستمر لعدة أسابيع يتزامن مع ضغوط تضخمية متزايدة تهدد أسعار الغذاء والطاقة عالمياً.

وبحسب وكالة بلومبرج،جاءت تصريحات بيرول للصحفيين اليوم على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع (G7) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، مكرراً تحذيرات مماثلة كان قد أدلى بها الأسبوع الماضي.

وأشار رئيس وكالة الطاقة الدولية إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الديزل والأسمدة، معتبراً أن هذا التوقيت ينطوي على خطورة بالغة نظراً لتزامنه مع بدء مواسم السفر والزراعة (النصف الشمالي من الكرة الأرضية).

وأوضح بيرول أن هذا الارتفاع المزدوج قد يلقي بظلاله مباشرة على أسعار المواد الغذائية، وهو ما قد يؤدي – مدفوعاً بزيادة تكاليف الطاقة – إلى قفزة ملموسة في معدلات التضخم العالمي.

وفي السياق ذاته، صرح وزير المالية الفرنسي، رولان لوسكور، الذي تستضيف بلاده اجتماعات مجموعة السبع، لشبكة "بلومبرج تلفزيون" في وقت سابق من اليوم، بأن الدول الأعضاء قامت بضخ كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية قبل بضعة أشهر لتهدئة الأسواق.

وأكد لوسكور جاهزية السلطات المعنية لتكرار عملية السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية وضخها في الأسواق مجدداً في المستقبل إذا استدعت الحاجة ذلك.