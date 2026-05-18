أسعار الذهب اليوم في قطر الإثنين 18 مايو.. تحديث شامل

تشهد أسعار الذهب في قطر اليوم متابعة مكثفة من المستثمرين والمستهلكين داخل السوق المحلي، في ظل ارتباط مباشر بحركة الذهب العالمية وسعر الدولار، ما ينعكس على مستويات البيع والشراء داخل أسواق الدوحة وباقي المدن.

ويستعرض هذا التقرير تحديثًا دقيقًا حول سعر الذهب اليوم في قطر لمختلف العيارات، إلى جانب أسعار السبائك والجنيه الذهب ونصاب الزكاة، مع رصد شامل لحركة الأونصة بالدولار والريال القطري.

أسعار الذهب اليوم في قطر الإثنين 18 مايو

جاءت أسعار الذهب في السوق القطرية على النحو التالي:

عيار 24 : 531.75 ريال

: 531.75 ريال عيار 22 : 487.50 ريال

: 487.50 ريال عيار 21 : 465.25 ريال

: 465.25 ريال عيار 18: 398.75 ريال

أسعار الجنيه الذهب والأونصة في قطر

الجنيه الذهب : 3,722.50 ريال

: 3,722.50 ريال الأونصة بالريال القطري : 16,540.25 ريال

: 16,540.25 ريال الأونصة بالدولار الأمريكي: 4,544.01 دولار

وتعد أسعار الأونصة العالمية المحرك الأساسي لتحديد اتجاه أسعار الذهب في قطر اليوم، خاصة مع تقلبات الأسواق الدولية.

نصاب الزكاة في قطر

تم تحديد نصاب الزكاة على الذهب وفق معيار:

85 جرام من عيار 24

بقيمة إجمالية تبلغ: 45,198.75 ريال

ويُعد هذا الرقم مرجعًا شرعيًا لحساب الزكاة على المدخرات الذهبية داخل الدولة.

تحليل حركة أسعار الذهب في قطر

يرتبط تغير سعر الذهب في قطر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

أسعار الذهب في البورصات العالمية

حركة الدولار الأمريكي

حجم الطلب المحلي في السوق القطري

التوترات الاقتصادية العالمية

وتشير التوقعات إلى استمرار حالة التذبذب المحدود خلال الفترة المقبلة.

متابعة سوق الذهب في قطر

تتيح البيانات الحالية متابعة:

أسعار السبائك الذهبية

اتجاهات البيع والشراء في الدوحة

مؤشر الارتفاع والانخفاض

المخططات البيانية لتغير الأسعار خلال الأيام السابقة

وهو ما يساعد المتعاملين في سوق الذهب القطري على اتخاذ قرارات شراء وبيع أكثر دقة.

يبحث المهتمون بـ أسعار الذهب في قطر حول سعر الذهب اليوم في قطر، سعر الذهب عيار 21، الجنيه الذهب قطر، سعر الأونصة، أسعار الذهب الآن، الذهب اليوم في الدوحة، سوق الذهب قطر، نصاب الزكاة الذهب قطر، تحديث أسعار الذهب.