وزير خارجية إسبانيا: نعمل مع مصر لحل الأزمان في الشرق الأوسط

قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، إنه إسبانيا تعمل مع مصر لحل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على أنه لا حل عسكريا للأزمات في المنطقة.

وقال الوزير الإسباني -في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في مدريد اليوم الاثنين- إن مصر تعد دولة ذات أولوية للتعاون الإسباني، وإنه مع توقيع اتفاقية الشراكة من أجل التنمية المستدامة 2025 - 2030 تعززت علاقات التعاون بين البلدين الى أعلى مستوى .

وأضاف أنه لا يمكن للتوتر الاقليمي أن ينسينا الوضع في غزة ، وضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام، وأنه يتابع عن كثب وضع أسطول الصمود المتجه الى غزة.

وتابع أن القوات الإسرائيلية بدأت اعتراض سفن الاسطول في المياه الدولية، حيث لا توجد لها أي سلطة قانونية هناك.

وشدد على أن اعتراض السفن قرب قبرص هو انتهاك جديد للقانون الدولي، مكررا إدانة هذا الانتهاك الإسرائيلي، ومطالبا إسرائيل باحترام القانون الدولي والكف عن هذه الممارسات.

ولفت ألباريس إلى أن هذا الأسطول يعبر عن رغبة تضامنية للمجتمع الإسباني من أجل زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة التي تعيش كارثة إنسانية لا يمكن القبول بها على الاطلاق.

وقال إنه تشارك مع الدكتور بدر عبد العاطي القلق بشأن الوضع في السودان، معربا عن الاسف لاصرار الاطراف على الحل العسكري .

وأضاف أن هذا الصراع تسبب في واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية مع معاناة هائلة للسكان، منبها إلى أن ما يحدث في السودان عار على الإنسانية ونريد أن نعمل سويا من أجل دفع عملية السلام وإعادة الإعمار.