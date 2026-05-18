وزير الخارجية المصري: لا يوجد حل عسكري للأزمة في الشرق الأوسط

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في الشرق الأوسط.

وأعرب وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي والمصريين بالخارج -في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس- عن أمله في سرعة استئناف المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، معربا عن إدانته الاعتداءات غير المبررة على دول الخليج والأردن والعراق.

وقال وزير الخارجية إن زيارته لإسبانيا تعكس عمق العلاقات بين القاهرو ومدريد التي شهدت خلال العام الماضي تطورا غير مسبوق بالزيارة المهمة التي قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إسبانيا والتي تم خلالها ترفيع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ثم زيارة ملك إسبانيا إلى مصر خلال شهر سبتمبر والتي شهدت انعقاد منتدى الاعمال بين البلدين ثم جاءت تلبية الملك لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر عام 2025 لكي تقدم دليلا اضافيا على عمق العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين.

وأضاف أن هناك تطابقا في المواقف بين مصر وإسبانيا فيما يتعلق بعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية.