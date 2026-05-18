لحماية المواطنين.. تنفيذ مطبات مرورية بطريق مصطفى كامل بالإسكندرية

وجه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، ورفع معدلات السلامة المرورية بمختلف المحاور والطرق الرئيسية.

تنفيذ الإجراءات اللازمة للحد من الحوادث

وواصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذ الإجراءات اللازمة للحد من الحوادث المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين، خاصة بالمناطق التي شهدت أعمال تطوير وتوسعة وارتفاعًا في الكثافات المرورية.

وفي ضوء الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة شارع مصطفى كامل بنطاق حي ثان المنتزه، والتي شملت مناطق (45 – اسكوت – سيكلام – الملاحة)، وما ترتب على تلك الأعمال من زيادة عرض الطريق ببعض القطاعات ليتجاوز 40 مترًا، فقد تلقت الجهات المعنية العديد من شكاوى المواطنين بشأن صعوبة عبور المشاة للطريق، فضلًا عن رصد إدارة المرور لعدد من الحوادث المرورية التي أسفرت عن وقوع بعض الإصابات والوفيات، رغم وجود عدد (2) إشارة لعبور المشاة تم إنشاؤهما بالمنطقة المشار إليها.

وحفاظًا على أرواح المواطنين، تم اتخاذ بعض الإجراءات الفنية اللازمة للحد من الحوادث المرورية ورفع معدلات الأمان بالطريق العام، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية بالمحافظة، والمتمثلة في (حي ثان المنتزه – إدارة المرور – مديرية الطرق والنقل)، لتنفيذ عدد (6) مطبات صناعية لتهدئة سرعات المركبات وتيسير حركة عبور المشاة بالاتجاهين القبلي والبحري، وذلك بالمواقع التالية:

* أمام المسجد العمراوي

* أمام مركز شباب العمراوي

* أمام مدخل شارع المدارس

بالإضافة إلى تركيب اللافتات الإرشادية والتحذيرية اللازمة لتهدئة السرعات وتنبيه قائدي المركبات، بما يسهم في تعزيز عوامل السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.