هشام حسين يطالب وزارة الطيران ببيان تفصيلي حول أوجه الإنفاق الواردة بمشروع الموازنة الجديدة

طالب الدكتور هشام حسين، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بضرورة تحديد أوجه إنفاق المصروفات الواردة في مشروع الموازنة الخاصة بوزارة الطيران المدني والجهات التابعة لها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للسنة المالية 2026/2027، فيما يخص وزارة الطيران المدني، والهيئات التابعة لها.

وشدد النائب على ضرورة إخطار اللجنة ببيان كامل وتفصيلي حول بنود الصرف، قائلا: نحتاج تحديد ما إن كان الصرف على مشروعات جديدة، أو استكمال مشروعات قائمة بالفعل، وحجم الإنجازات في هذه المشروعات والخطة الزمنية الخاصة بتنفيذها على أرض الواقع.

وأكد هشام حسين، ضرورة أن يكون هناك توضيح من وزارة الطيران المدني، بالمدة الزمنية المحددة لنهو المشروعات القائمة، قائلا: حتى تتمكن اللجنة من القيام بدورها الرقابي في متابعة التنفيذ.