رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بالزغاريد والدعوات.. محافظ جنوب سيناء يودّع حجاج بيت الله ويسلّمهم ملابس الإحرام

ايمن محمد

شهد اللواء دكتور  إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، احتفالية توديع حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة، والتي أُقيمت بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، إلى جانب مشايخ و عواقل المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير الدعم والرعاية الكاملة لحجاج بيت الله الحرام.

و استُهلت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمات لمديرية الأوقاف ومديرية التضامن الاجتماعي، تناولت جهود الدولة في تنظيم موسم الحج، وتقديم أوجه الرعاية المختلفة للحجاج، إلى جانب ابتهالات دينية قدّمها الشيخ عمر عاشور، أضفت أجواءً روحانية على الاحتفالية.

وأكد المحافظ، خلال كلمته، حرص الدولة المصرية بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير جميع سبل الراحة والرعاية لحجاج بيت الله الحرام، متمنيًا لحجاج جنوب سيناء رحلة إيمانية موفقة، وحجًا مبرورًا، وعودة آمنة إلى أرض الوطن.

وأشار إلى أن اختيار الحجاج جرى من خلال القرعة العلنية الإلكترونية، وفقًا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، موضحًا أن إجمالي عدد حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة بلغ 92 حاجًا وحاجة، بينهم 7 تأشيرات إضافية خُصصت للمحافظة.

كما أشاد المحافظ بجهود مديرية التضامن الاجتماعي في تنظيم الندوات التوعوية، واختيار المشرفين المؤهلين لخدمة الحجاج، فضلًا عن توفير وسائل انتقال. وآمنة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي ختام الاحتفالية، جرى تسليم ملابس الإحرام للحجاج، والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء من البهجة والدعوات بأن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يعيد الحجاج إلى أرض الوطن سالمين غانمين.

