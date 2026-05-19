مهيب عبدالهادي يقترح وجود هليكوبتر لنقل الدرع.. وثروت سويلم: هو في فلوس

أثار ثروت سويلم عضو مجلس إدارة رابطة الأندية حالة من الجدل بشأن ترتيبات تسليم درع الدوري المصري الممتاز، قبل الجولة الأخيرة والحاسمة من المسابقة، وذلك خلال ظهوره ببرنامج «اللعيب» مع الإعلامي مهيب عبدالهادي على قناة «إم بي سي مصر».



وخلال الحلقة، تساءل مهيب عبدالهادي عن آلية تسليم درع الدوري في ظل المنافسة المشتعلة بين 3 فرق على اللقب حتى الجولة الأخيرة، قائلاً: «بكرة يوم حسم لقب الدوري المصري.. درع الدوري هيتسلم إزاي؟».

ورد ثروت سويلم مؤكدًا أنه لا يرغب في الحديث عن مثل هذه الأمور حتى لا تُفهم تصريحاته بشكل خاطئ، قائلاً: «الواحد مش عايز يتكلم في القصص دي لأن أي كلمة بتتقال بتتفهم غلط، وحد يطلع يقولك في توجيه للدرع».

وأضاف عضو رابطة الأندية: «المفروض إننا بنسلم الدرع للفريق الفائز ونعمل احتفالية ليه، لكن أنا لسه معرفش بكرة هيحصل إيه».

وخلال النقاش، اقترح مهيب عبدالهادي استخدام طائرة هليكوبتر لنقل الدرع إلى الملعب الذي سيتوج فيه البطل، خاصة أن مباراتين ستقامان في القاهرة وأخرى في برج العرب، إلا أن ثروت سويلم رد مازحًا: «دي تكاليف كبيرة أوي.. هو أصلًا في فلوس؟».