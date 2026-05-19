تعزيز تنمية الموارد الذاتية بأسوان لرفع الإيرادات

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بتعظيم الموارد الذاتية وتحقيق الإستغلال الأمثل للأصول والإمكانات المتاحة.

وكلف المحافظ نائبه أسامة رزق داود لعقد إجتماع تنسيقى مع الجهات المعنية لمتابعة آليات تنمية الموارد ورفع كفاءة التحصيل ، وتنفيذ قرارات الدولة المنظمة للمتحصلات المالية وتعظيم الإيرادات المحلية .

وتم متابعة آليات تحصيل مستحقات الدولة وزيادة نسب الإيرادات ، وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024 بشأن المتحصلات المالية ، وتنفيذ قرار محافظ أسوان رقم 187 لسنة 2025 الخاص بتحصيل رسم 1% من فاتورة الإقامة بالمنشآت الفندقية ، وحصر الأصول غير المستغلة وإعادة تقييمها لتحقيق أعلى إستفادة إقتصادية .

وأكد محافظ أسوان أن رفع معدلات التحصيل وتنمية الموارد الذاتية يمثل أحد المعايير الأساسية لتقييم أداء القيادات المحلية ، مشيراً إلى أهمية تحقيق نتائج سريعة وملموسة خلال الفترة المقبلة ، مع تحفيز العاملين بمنظومة التحصيل من خلال صرف مكافآت تشجيعية تقديراً لجهودهم فى دعم المنظومة الجديدة .

كما شدد المحافظ على ضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية ، والتوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص وفق الأطر القانونية المنظمة ، بما يساهم فى دعم خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية بمختلف أنحاء المحافظة .