الأزهري لوفد الطائفة الإنجيلية : وحدة المصريين رسالة طمأنينة وأمان للمجتمع

استقبل الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف - وفدًا رفيع المستوى من الهيئة القبطية الإنجيلية بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي - رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر؛ للتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وضم الوفد الزائر الدكتور القس جورج شاكر سمعان إلياس - نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس إسطفانوس زكي - أمين عام الطائفة الإنجيلية، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الإنجيلي ورؤساء المجامع والقيادات الكنسية الإنجيلية.

وخلال اللقاء، أعرب وفد الهيئة القبطية الإنجيلية عن خالص التهنئة لوزير الأوقاف وقيادات الوزارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدين اعتزازهم بما تشهده مصر من حالة وطنية متماسكة تقوم على المحبة والتعاون والتعايش، وحرصهم الدائم على دعم قيم السلام المجتمعي وترسيخ روح المواطنة.

اللقاءات تعكس قوة الدولة المصرية وتماسك مؤسساتها

ورحب وزير الأوقاف بالوفد الزائر، معربًا عن تقديره لهذه اللفتة الوطنية الطيبة التي تجسد أصالة الشعب المصري ووحدته الوطنية، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تعكس قوة الدولة المصرية وتماسك مؤسساتها الوطنية والدينية، وأن اجتماع الرموز الدينية والوطنية على المحبة والتفاهم يمنح المجتمع شعورًا بالأمان والاستقرار.

وأكد الوزير اعتزازه بعلاقات التقدير والاحترام المتبادلة مع قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، مشيرًا إلى أن قيم المحبة الصادقة والتعاون الوطني تمثل أساسًا راسخًا في بناء الجمهورية الجديدة، وأن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التعايش والوحدة الوطنية.

ومن جانبه، أشاد رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بجهود وزير الأوقاف في نشر الفكر المستنير وترسيخ قيم المواطنة، مؤكدًا أن الوزير يمثل نموذجًا لرجل الدين الوطني والمفكر الواعي، معربًا عن تقديره لما تنعم به مصر من أمن واستقرار في ظل التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة الوطنية.

وشهد اللقاء حوارًا وطنيًّا وإنسانيًّا اتسم بالمودة والتقدير المتبادل، حيث استمع وزير الأوقاف إلى الحضور، مثمنًا كلماتهم ومشاعرهم الطيبة، في أجواء سادتها الألفة والمحبة الصادقة، مؤكدين أن مثل هذه اللقاءات تعبر عن حقيقة النسيج الوطني المصري وتماسكه. واختتم اللقاء بالتوافق مع تبادل الدعوات في المؤتمرات والمناسبات المقبلة، وبالتقاط الصور التذكارية تخليدًا لروح المحبة والإخاء التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد.