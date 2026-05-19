ضبط ربع طن لانشون فاسد ومنتجات غذائية غير صالحة بالوادي الجديد.. صور

شنت هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة على أسواق الخارجة، ضمن خطة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك. وأسفرت الحملة عن ضبط ربع طن لانشون فاسد ومنتجات منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تفاصيل المضبوطات

أكد المهندس أيمن صلاح وهبة، مفتش هيئة سلامة الغذاء في الوادي الجديد، أن الحملة استهدفت فحص المحلات التجارية داخل أسواق الخارجة، للتأكد من سلامة المعروضات الغذائية قبل موسم العيد، موضحًا أن فرق التفتيش ضبطت 6 كراتين تضم قوالب لانشون فاسد منتهي الصلاحية، بإجمالي 250 كيلوجرامًا.

وأضاف وهبة أن المضبوطات شملت أيضًا 17 علبة آيس كريم شيكولاتة، و11 علبة آيس كريم فانيليا، جميعها منتهية الصلاحية، إلى جانب 6 علب جبن طري «فيتا» نباتي الدهن وزن 500 جرام، و6 علب جبن فيتا بطعم الرومي، و3 علب جبن فيتا نباتي الدهن، و7 علب جبن فيتا، ضمن منتجات منتهية الصلاحية جرى ضبطها في أسواق الخارجة.

كما ضبطت حملة سلامة الغذاء في الوادي الجديد مسحوق شراب بطعم تمر هندي، بكمية تقارب 2 كيلوجرام، وآخر بطعم الخوخ بكمية تقارب 5 كيلوجرامات، دون تاريخ إنتاج، مع تغير في الخواص الطبيعية وانبعاث رائحة كريهة، ما يجعلهما ضمن منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.