عضو النواب: مشروع قانون الأسرة يستهدف تحقيق العدالة والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية

أكد النائب محمد الحداد، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وأحد مقدمي مشروع قانون الأسرة، أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون يتمثل في تحقيق العدالة بين أطراف الأسرة والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في معدلات الطلاق خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الحداد، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، أن إعداد مشروع القانون استند إلى دراسات موسعة ومستفيضة، تضمنت مراجعة عدد كبير من القضايا المتداولة داخل محاكم الأسرة، مشيرًا إلى أن بعض القضايا تستمر لأكثر من عام، ما يعكس الحاجة إلى تشريع جديد يواكب المتغيرات والتحديات المجتمعية الحالية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى الاستعانة بعدد من الخبراء والمتخصصين في شؤون محاكم الأسرة أثناء إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن التشريع يمس كل بيت مصري، وهو ما استدعى العمل على صياغته بصورة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف وتسهم في الحفاظ على استقرار الأسرة.

وفي سياق آخر، كشف الحداد عن تقدمه بمشروع قانون لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، بدعم من 60 نائبًا، موضحًا أن المشروع يستهدف إنشاء منصة تواصل اجتماعي تهدف إلى تداول المعلومات الصحيحة والتصدي للشائعات والأخبار المضللة.