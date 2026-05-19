عبد الحميد حبشي: أسعار الطماطم ستتراجع خلال أسبوعين

قال عبد الحميد حبشي، الأستاذ بمعهد الإنتاج ورئيس قسم الخُضر ذاتية التلقيح قسم بحوث الطماطم، إنّ أسعار الطماطم الحالية مرشحة للانخفاض خلال فترة قصيرة، موضحًا أن السوق ينتظر دخول بشاير العروة الجديدة التي ستزيد من حجم الإنتاج وتُعيد التوازن للأسعار تدريجيًا.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ التوقعات العلمية تشير إلى أن الأسعار ستبدأ في التراجع خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مؤكدًا أن هذا الأمر يرتبط بطبيعة الدورة الزراعية وليس بتحركات التجار فقط.

وتابع أن كل عروة لها خصائصها المختلفة من حيث حجم الإنتاج والمساحات المزروعة، ولذلك تتغير الأسعار من فترة إلى أخرى.

وأشار إلى أن التفسير العلمي للأزمة الحالية يعتمد بالكامل على قلة المعروض، موضحًا أن الحديث عن وجود كميات مخزنة من الطماطم لا يتوافق مع طبيعة المنتج نفسه لأنه سريع التلف.

الحل الحقيقي للأزمة سيكون مع زيادة المعروض

ولفت إلى أن المواطنين يعتمدون على الطماطم بشكل أساسي في أغلب الوجبات اليومية، وهو ما يزيد من حجم الطلب عليها باستمرار، لكن الحل الحقيقي للأزمة سيكون مع زيادة المعروض خلال الأسابيع المقبلة مع دخول إنتاج العروة الجديدة إلى الأسواق.