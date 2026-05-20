اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بالتعدي على نجله المريض بالتوحد في البحيرة

تعقد محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: هشام شريف البسيوني، تامر أحمد عشرة، مصطفي أحمد سليمان، ثالث جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض نجله المريض بالتوحد بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

كانت المحكمة قد قررت تأجيل محاكمة المتهم إلى جلسة اليوم لسماع الطبيب الشرعي و الاخصائي النفسي المتابع لحالة المجنى عليه والشهود.

واستمعت المحكمة خلال أولي جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على نجله من ذوي الهمم، لدفاع المجنى عليه ومحامي المتهم وطلباتهم.

كان المستشار محمود إبراهيم الجندى، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، أحال المتهم للمحاكمة الجنائية، واتهمت النيابة العامة م.ح.ا، 45 عاما، مقيم كفر الدوار، بهتك عرض المجني عليه الطفل م.م من ذوي الإعاقة "مصاب بمرض التوحد"، والذي لم يبلغ الثامنة عشر عاما ميلادية، وكان ذلك بالقوة.

بأن استغل سلطته الأبوية عليه وانعدام إدراكه وعجزه عن المقاومة، حيث دأب على الانفراد به قسراً عقب إبعاد شقيقه الأصغر، وحسر عنه ملابسه، عاث في جسده فسادًا بأن تعدى عليه جنسيا، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وقد اقترفت تلك الجريمة من المتهم حال كونه من أصول المجني عليه الطفل.

كما عرض للخطر المجني عليه من ذوي الإعاقة، بإن أوجده في حالة تهدد احترام كرامته الإنسانية بسبب الإعاقة، بإن تعدي عليه جنسيا على النحو المشار إليه في الاتهام الأول.

وبهذا يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمادة 268 من قانون العقوبات، والمواد 1/2، 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والمواد 45، 1/46 بند 3، 47، 58 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.